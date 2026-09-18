Milett Figueroa compartió un mensaje en su redes sociales y avivó la polémica en torno a su presunta separación con Marcelo Tinelli. ( Foto: Instagram / @marcelotinelli)
Milett Figueroa compartió un mensaje en su redes sociales y avivó la polémica en torno a su presunta separación con Marcelo Tinelli. ( Foto: Instagram / @marcelotinelli)
Por Redacción EC

Milett Figueroa volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir una peculiar reflexión en medio de las nuevas especulaciones sobre el fin de su relación con Marcelo Tinelli. La modelo avivó la polémica en torno a su presunta separación del famoso conductor argentino.

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