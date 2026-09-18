Milett Figueroa volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir una peculiar reflexión en medio de las nuevas especulaciones sobre el fin de su relación con Marcelo Tinelli. La modelo avivó la polémica en torno a su presunta separación del famoso conductor argentino.

La información sobre la presunta ruptura fue difundida en el programa argentino “Puro show”. La panelista Angie Balbiani afirmó que Tinelli habría decidido terminar su relación con Milett hace pocos días y señaló que existirían problemas en el entorno familiar del conductor. Sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas por los protagonistas.

En medio de los comentarios, Milett utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje relacionado con la importancia de mantener la integridad frente a las opiniones de otras personas. Aunque no mencionó directamente a Tinelli ni habló sobre una posible separación, sus palabras llamaron la atención por el momento en que fueron publicadas.

Milett Figueroa sorprende con desgarrador mensaje tras supuesta ruptura con Marcelo Tinelli. (Foto: Instagram / @milett)

“No puedes controlar ni dictar las opiniones ni las actitudes de los demás”, se lee al inicio de la reflexión compartida por la modelo. El mensaje continúa resaltando la importancia de vivir de acuerdo con los propios valores, actuar como una buena persona y mantener la tranquilidad de saber que uno hizo lo mejor posible.

Las especulaciones también estuvieron acompañadas por versiones sobre una presunta infidelidad de Milett. Balbiani afirmó en “Puro show” que Tinelli habría recibido información al respecto. No obstante, durante el programa no se presentaron pruebas que respaldaran esa afirmación.

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Los nuevos rumores aparecen semanas después de que Marcelo Tinelli viajara a Perú y volviera a mostrarse cercano a Milett Figueroa. Las imágenes y declaraciones que ambos compartieron en ese momento fueron interpretadas como señales de una reconciliación, luego de una etapa de distanciamiento.

Tinelli habría puesto fin a su relación con Milett Figueroa por fuerte motivo. (Foto: Captura de video / “Puro show”)

Por ahora, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli no han confirmado ni desmentido públicamente esta nueva versión sobre el final de su relación, por lo que se espera que pronto puedan pronunciarse al respecto.