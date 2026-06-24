El regreso de Milett Figueroa a la televisión peruana estuvo acompañado de una inesperada polémica. La modelo y conductora reapareció en el país como animadora del Miss Morropón 2026, realizado en la provincia piurana del mismo nombre, pero una serie de errores durante la ceremonia terminó generando críticas en redes sociales y comentarios en programas de espectáculos.

Tras varios meses dedicada a proyectos internacionales y en medio de la atención mediática por su relación con el conductor argentino Marcelo Tinelli, Figueroa fue presentada como una de las figuras principales del certamen de belleza. La conducción estuvo compartida con el presentador Joselito Carrera.

Aunque la gala se desarrolló con normalidad durante gran parte de la noche, uno de los momentos más importantes del evento terminó convirtiéndose en motivo de controversia. Durante la proclamación de la nueva soberana, Milett Figueroa colocó la corona a una candidata que no correspondía, generando confusión entre las participantes y el público asistente.

Las imágenes del incidente comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y fueron replicadas por diversos programas de entretenimiento. Si bien el error fue corregido minutos después, la situación dio pie a numerosas críticas sobre la organización del certamen y el manejo de la premiación.

Sin embargo, ese no fue el único episodio que llamó la atención. En otro momento de la ceremonia, la conductora cometió una equivocación al presentar a una representante procedente de Yapatera, uno de los centros poblados afroperuanos más emblemáticos de la región Piura.

Al referirse a la concursante, Figueroa mencionó erróneamente el nombre de la localidad y expresó: “¿Dónde está esa banda de ‘la pantera’?” , en lugar de Yapatera. El comentario generó incomodidad y fue ampliamente comentado en plataformas digitales debido a la relevancia histórica y cultural de dicha comunidad.

Usuarios en redes sociales señalaron que quienes conducen este tipo de eventos deben familiarizarse previamente con las participantes y con los lugares que representan, especialmente cuando se trata de localidades con una importante identidad cultural dentro de la región.

Los dos incidentes terminaron eclipsando parte de la atención que buscaba generar el Miss Morropón 2026, un certamen orientado a promover la belleza, las tradiciones y la riqueza cultural de la provincia. Mientras tanto, las imágenes de los errores continúan circulando en internet y alimentando el debate entre los seguidores de la modelo y los organizadores del evento.

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