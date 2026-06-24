Error de Milett Figueroa en concurso de belleza genera críticas en redes sociales. (Foto: Captura de YT / Magaly Tv: La Firme)
Error de Milett Figueroa en concurso de belleza genera críticas en redes sociales. (Foto: Captura de YT / Magaly Tv: La Firme)
Por Redacción EC

El regreso de Milett Figueroa a la televisión peruana estuvo acompañado de una inesperada polémica. La modelo y conductora reapareció en el país como animadora del Miss Morropón 2026, realizado en la provincia piurana del mismo nombre, pero una serie de errores durante la ceremonia terminó generando críticas en redes sociales y comentarios en programas de espectáculos.

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