La modelo peruana Milett Figueroa debutó en el “reality” argentino “Bailando 2023″, que conduce Marcelo Tinelli. A pesar de que su presentación fue postergada sin motivo del lunes 11 de setiembre al martes 12, la “influencer” cautivó al elenco del espectáculo televisivo, principalmente a su conductor.

“Una de las mujeres más lindas de Latinoamérica, y dijo cuando me vio la primera vez: ‘¡Qué guapo que sos!’ […] y se presentará con Martín Salwe, viene esta ‘diosa’ increíble, que ha participado varias veces en el “Bailando” de Perú y lo ganó allá… […]”, dijo emocionado el presentador Marcelo Tinelli.

“Estoy feliz de estar aquí, agradecida por la oportunidad, de verdad, me late el corazón a mil”, comentó Figueroa. “Quiero darte las gracias a ti (a Marcelo Tinelli) y al público peruano que está presente”, inició diciendo Milett.

¿Milett Figueroa quiere radicar en Argentina?

Por otro lado, al ser entrevistada por Marcelo Tinelli, la modelo recalcó que no era la primera vez que visitaba Argentina y tampoco dudó en expresar su deseo de radicar en Argentina al término de su participación en “Bailando 2023″.

“No, primera vez no (de estar en Argentina), pero amenazo con quedarme, así que estoy preparándome, calentando y abriendo esta pista”, dijo Figueroa. “Amenazo porque me quiero quedar, siento realmente una energía bien bonita acá y además de que la gente me encanta”, agregó ante los elogios de Tinelli.

Milett Figueroa recibió el coqueteo de Marcelo Tinelli

Otro hecho que no pasó desapercibido es la manera en que Marcelo Tinelli, conductor de Bailando 2023, coqueteaba con Milett Figueroa, incluso el jurado del reality la comparó con Guillermina Valdés, expareja del presentador.

Asimismo, el argentino no dudó en expresar su deseo por conocer Perú. Tinelli fue cuestionado por su producción al darle likes a las foto que Figueroa subía antes de su participación en Bailando 2023.