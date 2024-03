La modelo peruana Milett Figueroa arremetió con el exchico “reality” Mario Hart tras las críticas que hizo a su novio, el conductor de televisión argentino Marcelo Tinelli, de 63 años.

En el programa de América TV, “Mande quien mande”, fue su conductora Maria Pia Copello que le preguntó a Milett por la vitalidad que tiene Marcelo, a lo que Hart atinó a decir: “¿Cómo va a ser activo si ya tiene sus 60 y pico de años”.

Ante aquel comentario del automovilista, Figueroa no dudó en responderle, sin antes mandarlo a callar mostrando su incomodidad. “Ay, cállate Mario Hart”.

Tras ello, Milett complementó que su pareja tenía un mejor estado físico que Mario. “Dios, mío. Te puedo asegurar que tiene un mejor físico que el tuyo”, dijo entre risas.

Por otro lado, la peruana destacó la virtudes del conductor de “Bailando”, por lo que destacó en el su sentido del humor, disciplina y carisma.

“Es disciplinado, tiene un humor espectacular. Además, tiene un corazón gigante. Cuando estoy con él, es lo mejor. Estoy enamorada, así que no puedo decir algo que no sea real, porque todo es real”, indicó.

Posteriormente, al escuchar los comentarios sobre la edad de Tinelli por parte de Mario Hart, su compañera Maria Pia no quiso defenderlo. “Te lo ganaste, lo siento. No lo puedo defender. No lo puedo defender”, añadió.

Milett llegó a Lima para visitar su país, conceder algunas entrevistas y pasar el tiempo con su familia, pero la modelo regresará para la Argentina con el fin de celebrar el cumpleaños número 64 del artista.