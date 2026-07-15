Milett Figueroa confirma demanda contra Mimi Alvarado tras sus declaraciones públicas. (Foto: Composición)
Milett Figueroa confirma demanda contra Mimi Alvarado tras sus declaraciones públicas. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

Milett Figueroa confirmó que inició acciones legales contra Mimi Alvarado en Argentina por las declaraciones que esta realizó en distintos programas de espectáculos y que, según la modelo peruana, afectaron su imagen, su trayectoria profesional y alcanzaron a su familia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.