Milett Figueroa confirmó que inició acciones legales contra Mimi Alvarado en Argentina por las declaraciones que esta realizó en distintos programas de espectáculos y que, según la modelo peruana, afectaron su imagen, su trayectoria profesional y alcanzaron a su familia.

En una entrevista, Figueroa informó que ya trabaja junto a un abogado para presentar una demanda por daños y perjuicios contra la panelista dominicana. Según explicó, su objetivo es defender su reputación y sentar un precedente frente a las acusaciones públicas.

“De hecho, quiero marcar un precedente. Por eso lo estoy haciendo con un abogado. No se puede hablar a la ligera de una persona que tiene 15 años trabajando sanamente y haciendo las cosas transparentemente todo el tiempo ”, manifestó.

La modelo también señaló que durante mucho tiempo optó por no responder a las polémicas, aunque afirmó que decidió cambiar de postura debido a que las declaraciones también involucraron a su entorno familiar.

“Ya me cansé de callar, me cansé de no generar conflictos, de huir de los conflictos, huir de la polémica. Pero ya llega un punto en el que ya te tocan a la familia y ya no es lindo”, expresó.

Durante la misma conversación, Figueroa respondió a quienes sostienen que mantenía una relación cercana con Mimi Alvarado mientras era pareja de Marcelo Tinelli. La actriz indicó que, si bien compartió actividades con personas del entorno del conductor argentino durante los tres años que duró la relación, el contacto con Alvarado fue esporádico.

“Estuve tres años en una relación, compartí con el Tirri, con las chicas, no compartí tanto con ella. Compartí en algunas oportunidades, pero no siempre” , afirmó.

La controversia entre ambas se intensificó luego de que se hiciera pública la separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Desde entonces, Mimi Alvarado realizó diversas declaraciones en programas de espectáculos en las que cuestionó a la modelo peruana.

Entre ellas, sostuvo que Figueroa tendría un supuesto patrón de relacionarse con hombres poderosos y casados por interés económico y también insinuó que habría recurrido a prácticas de brujería, conocidas popularmente como “macumba”, vinculándola con problemas personales y financieros que atravesó el conductor argentino.

Frente a esas afirmaciones, Milett Figueroa confirmó que presentó una denuncia por daños y perjuicios ante la justicia argentina. Asimismo, indicó que su decisión cuenta con el respaldo de Marcelo Tinelli, quien expresó públicamente su apoyo a la modelo peruana.

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