Milett Figueroa denunció mediante sus redes sociales que varias cuentas falsas están usando su imagen y fotografías para estafar a sus seguidores. La modelo manifestó su incomodidad por las quejas de diferentes usuarios, quienes se dirigían a ella contando lo sucedido.

En sus stories de Instagram, subió toda la información sobre estas cuentas que buscan engañar a incautos. “Quiero hacer pública una denuncia para proteger a mis seguidores y mi imagen", inició.

"Mi nombre, mis fotos están siendo utilizados para estafar a gente que cree que esta cuenta es mía ofreciéndoles productos y cobrando por publicidad. Utilizan mi imagen a pesar de haber avisado que mi cuenta es verificada”, agregó la preocupada actriz.

En las imágenes se logra ver que la página que denuncia no tiene el check de verificación y mostró cómo los usuarios vienen siendo estafados. “Hace un buen tiempo vengo comunicándoles que todas mi cuentas están verificadas, no tengo cuentas alternas. Me da mucho coraje tener que recibir noticias de gente que está siendo estafada”, comentó.

Además, enseñó algunas conversaciones de las víctimas con los estafadores. Del mismo modo, la modelo pidió a sus seguidores denunciar la página.

Milett Figueroa pidió a sus seguidores que denuncien las cuentas falsas. (Instagram)

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plascencia envía tierno saludo a Milett Figueroa por su cumpleaños

Yahaira Plascencia envía tierno saludo a Milett Figueroa por su cumpleaños