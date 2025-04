Frente a los rumores sobre un posible embarazo de Milett Figueroa con su pareja, el presentador argentino Marcelo Tinelli, Martha Valcárcel, madre de la modelo, desmintió las versiones en televisión.

El jueves 24 de abril, Doña Martha se presentó en ‘Amor y Fuego’ y dijo que desconocía que su hija esté esperando un hijo del argentino de 65 años, asegurando que un reciente problema de salud de la modelo no tiene relación con el embarazo.

¿Cómo empezaron los rumores?

El periodista argentino Ángel de Brito reveló en su programa de Internet una conversación privada con Figueroa, en la que la modelo insinuó un posible embarazo.

“Me dijo: ‘Tuve que vacunarme para ir allá y me dieron náuseas. ¿No estaré embarazada?‘. Yo creo que ya lo sabe, ¿no?”, comentó De Brito.

Su compañera de streaming, Carla Conte, reaccionó con humor: “Sola se metió en el quilombo”, a lo que De Brito agregó: “Ya lo debe saber, ¿no?”.

Martha Valcárcel responde: “Me asusté, pero nunca pensamos en embarazo”

Martha Valcárcel, madre de Milett, habló sobre el reciente episodio de salud que vivió su hija, confirmando que efectivamente se sintió mal, pero aclaró que en ningún momento consideraron la posibilidad de un embarazo.

“Se puso mal y me asusté mucho. No pensamos en embarazo ni en nada de eso. Simplemente, le pusieron una inyección”, explicó.

A pesar de la situación, admitió que no ha hablado directamente con Milett sobre el tema: “Ni siquiera le pregunté si está o no. Dicen que no se menciona hasta los tres meses, así que tendría que mentir si digo que sé”.

Además, Martha agregó que cuando su hija sufrió las náuseas, no se le ocurrió preguntar si estaba embarazada: “No se me cruzó por la mente”.