La modelo peruana Milett Figueroa preocupó a sus fanáticos al sufrir una descompensación durante su participación en el programa “Bailando”, en Argentina, la semana pasada.

Por ello, trascendió que Millet habría sido eliminada del reality para que pueda enfocarse en su tratamiento médico por una lesión que sufrió en la columna.

De ese modo, su actual novio, el conductor Marcelo Tinelli, confirmó la dolencia que Figueroa presentaba y por lo que habría sido descartada del concurso televisivo.

“La revisó el doctor (...) Me acaba de escribir (Milett) y me dice que tiene un desplazamiento de vertebra y no sabe cómo va seguir”, dijo Tinelli, quien decidió excluir a su pareja de la competencia para preservar su salud.

El supuesto embarazo que tendría Milett se descartó, ya que la propia modelo compartió una publicación en redes sociales donde comparte detalles del tratamiento que lleva.

“No puede ensayar para este ritmo (...) Está en tratamiento y está mejorando necesitamos a lo mejor una semana más”, complementó Norberto Furman, médico tratante de Figueroa.

Cabe precisar que la producción del reality argentino acordó que durante las últimas semanas del concurso, todo participante lesionado o con problemas de salud, sería eliminado automáticamente para evitar conseguirles un reemplazo.





¿Qué dijo Milett Figueroa tras ser eliminada de “Bailando 2023″?





Por su parte, la modelo Milett Figueroa publicó en redes sociales una foto de las resonancias que mostraban su progreso en las terapias recibidas por su lesión vertebral.

“Gracias doctor Norberto Furman por estar pendiente a mi recuperación con la mejor terapia. Mejor cada día”, escribió Figueroa en Instagram.

Ante ello, Tinelli dedicó unas palabras tras la eliminación de Figueroa del concurso de baile, mediante una cuenta que ambos comparten en la red social Instagram, el argentino dijo:

“Me imagino lo frustrada y enojada que estas contigo misma pero en este caso prioriza tu salud que es lo mas importante acá esta tu fandom que siempre te va estar apoyando y acompañándote en cada proyecto y paso que das te amamos”, puntualizó.

Milett comparte radiografías de su columna durante el tratamiento que lleva





Milett sobre su salida de "Bailando 2023"





