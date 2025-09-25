La modelo peruana Milett Figueroa se pronunció por primera vez de forma contundente sobre su reciente separación del presentador argentino Marcelo Tinelli, confirmada públicamente por él mismo en su podcast ‘Estamos de paso’.

Por ello, tras un breve de silencio, Figueroa expresó su molestia ante los comentarios emitidos en el programa de espectáculos “LAM”, defendiendo su reputación y trayectoria profesional.

“Me gustaría que todos esos que hablan lo que dicen, me lo digan en la cara, cobardes. A mí me llamaron por mi trabajo, no para estar con Marcelo, eso lo harán ustedes. Me mueve lo auténtico, no gente que hable en mi ausencia”, dijo a través un chat de WhatsApp con la producción del ‘show’.