La modelo peruana Milett Figueroa ha sido nominada a los Premios Martín Fierro 2025 en la categoría de Mejor Jurado por su trabajo en el programa argentino “Cantando 2024”.

En ese sentido, el destacado presentador de TV, Marcelo Tinelli, quien es novio de Milett, celebró el reconocimiento en su cuenta Instagram, donde subió una foto junto ella con un emotivo mensaje.

Post de Marcelo Tinelli

“Felicitaciones mi amor, Milett, por la nominación para el Martín Fierro como mejor jurado, por el Cantando 2024” , escribió el también productor del show, quien aprovechó para felicitar a todo el equipo del programa.

Cabe mencionar que, Figueroa comparte la nominación con sus colegas de jurado, Nacha Guevara, Flavio Mendoza, y Marcelo Polino, quienes también fueron reconocidos por su desempeño en el programa emitido por América TV.

La gala de premiación de los Martín Fierro se realizará el lunes 29 de septiembre en el Hilton Buenos Aires y será conducida por Santiago del Moro.

Por su parte, Martha Valcárcel, madre de Milett, también expresó su orgullo por el reconocimiento de Figueroa, comentando en redes sociales que es “un honor”.