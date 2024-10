La modelo peruana Milett Figueroa, quien actualmente enfrenta duras críticas por su rol como jurado en “Cantando 2024″, prefirió ignorar los malos comentarios y habló sobre un tema importante en su vida: la posibilidad de convertirse en madre junto a su actual pareja, el famoso presentador argentino Marcelo Tinelli.

En una reciente intervención en la televisión argentina, Milett se refirió a la posibilidad de ser madre, asegurando que dicha decisión es un tema muy personal que todavía no ha conversado con su pareja; sin embargo, le encantaría tener un bebé en algún momento.

“Es un es una conversación muy personal, ya no lo he conversado ni nada, porque estamos enfocados en otras cosas, pero claro que en algún momento, si Dios me da la bendición de poder hacerlo, me encantaría”, dijo Milett.

“Pero todavía no hay una conversación previa. Igual, bueno, disfruto mucho de Lolito, disfruto mucho de compartir en familia y aprendo mucho”, agregó la peruana.

Milett Figueroa mantiene una relación con Marcelo Tinelli y ambos suelen decir en las entrevistas que esperan que todo siga su curso natural, sin apurar ninguna decisión para evitar algún malentendido.

Como se recuerda, Milett Figueroa se encuentra actualmente en el ojo de la tormenta debido a su participación como jurado del reality “Cantando 2024″. Algunos periodistas argentinos han criticado que no tenga la experiencia suficiente para juzgar a los participantes.