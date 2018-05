Milett Figueroa y Lucho Cáceres reaccionaron así cuando les preguntaron si son pareja

Gisela Valcárcel hizo eco de los rumores que vinculan sentimentalmente a Milett Figueroa con el actor Lucho Cáceres.

La conductora del programa "El artista del año", que transmite América Televisión, se valió de un comentario que hizo el jurado de su espacio sobre su participante para poner el tema en el tapete.

"Quería aclarar algo. En algún momento se ha dicho en prensa que de repente Milett y Lucho, quien además está felizmente comprometido, tendrían algo. Y ellos no han querido comentar porque eso es una idiotez", manifestó la experimentada conductora de TV.

Casi de inmediato, Milett Figueroa descargó su molestia contra aquellos rumores que la vinculan a su compañero en la serie "De vuelta al barrio".

"Ciertamente es una falta de respeto para mí [ininteligible] valorizarme como actriz, tanto que me esfuerzo para que realmente quieran vincularme con un compañero de trabajo que tiene tantos años de trayectoria. Me parece una falta de respeto a mi esfuerzo. Es desagradable que intente hacerme esto con mi compañero de trabajo", indicó la ex integrante de "Esto es guerra".

Lucho Cáceres atinó a mirar a Milett Figueroa declarando al respecto. Luego continuó sus apreciaciones sobre el número que presentó la joven actriz y modelo sobre la pista de "El artista del año".

Finalmente le sugirió no desconcentrarse "respondiendo cosas".

"Ella respira sensualidad por los poros. A veces me dicen que Milett es un avión, pero en realidad ella es un portaaviones", concluyó.