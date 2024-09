La modelo peruana Milett Figueroa se pronunció ante las críticas que recibe tras ser presentada como jurado del programa argentino “Cantando 2024″, admitiendo que nunca estudió música de manera profesional en Lima, tal como había sugerido su novio, el conductor Marcelo Tinelli, para indicar que se trató de un mal entendido, aclarando que su madre, Martha Valcárcel fue la que estudió en el Conservatorio de Lima.

Durante una entrevista para “A la tarde”, de Argentina, Milett comentó: “Yo nunca fui al Conservatorio, nunca dije eso. Lamentablemente, cuando uno hace una nota, llega tarde un retorno, y bueno, Marcelo dijo que mi mamá había sido becada del Conservatorio Nacional de Perú en su época”.

Asimismo, enfatizó que su trayectoria como cantante, actriz y bailarina la respalda como jurado en el programa, afirmando que ha trabajado en musicales, incluso siendo protagonista de una obra de Mario Vargas Llosa. “ Yo me he formado, he hecho musicales y estoy en constante aprendizaje”, agregó la exintegrante del elenco teatral de “Pantaleón y las visitadoras”.

¿Qué dijo Marcelo Tinelli sobre la formación musical de Milett Figueroa?





Marcelo Tinelli, conductor y pareja de Milett Figueroa, también defendió su inclusión en el jurado de “Cantando 2024″, destacando el talento vocal de Milett, para luego asegurar que cursó estudios en el Conservatorio de Lima, institución especializada en música. “Ella canta muy bien, eso es un hecho. A veces es más fácil criticar y asumir que está en el jurado solo por ser mi pareja, pero Milett tiene un gran talento musical y ha estudiado canto en el Conservatorio de Lima”, expresó.

Instituciones musicales desmienten a Milett Figueroa





Pese a las afirmaciones de Tinelli, dos prestigiosas instituciones musicales de Lima desmintieron que Milett Figueroa haya sido alumna de sus programas. Un informe de “Magaly TV, la Firme” incluyó declaraciones del Conservatorio de Lima Josafat Roel Pineda y de la Universidad Nacional de Música, ambas negando haber impartido clases a la actriz.

“Ella no ha tomado clases con nosotros”, afirmó una representante del Conservatorio. Asimismo, la Universidad Nacional de Música también negó que Milett haya sido estudiante de sus cursos. “No, ella no ha llevado cursos aquí”, aseguró una trabajadora de la institución.

Madre de Milett defiende su capacidad como jurado