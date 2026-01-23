Escuchar
(2 min)
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli mantienen una sólida relación, según la modelo. (Foto: Captura de video)

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli mantienen una sólida relación, según la modelo. (Foto: Captura de video)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli mantienen una sólida relación, según la modelo. (Foto: Captura de video)
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli mantienen una sólida relación, según la modelo. (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

Milett Figueroa reapareció frente a cámaras para aclarar los rumores de una posible separación de Marcelo Tinelli, luego que el periodista Pepe Ochoa, del programa LAM, asegurara que el romance de la modelo y el conductor de televisión había terminado.

Milett Figueroa niega ruptura con Marcelo Tinelli: “Estamos muy bien”
Farándula

Milett Figueroa niega ruptura con Marcelo Tinelli: “Estamos muy bien”

Prometida de Miguel Trauco borra todas sus fotos con el futbolista tras polémica denuncia
Farándula

Prometida de Miguel Trauco borra todas sus fotos con el futbolista tras polémica denuncia

“Hay una jugada”: Johanna San Miguel sobre la renuncia de Renzo Schuller a ‘Esto es guerra’
Farándula

“Hay una jugada”: Johanna San Miguel sobre la renuncia de Renzo Schuller a ‘Esto es guerra’

“No me tuvieron que convencer”: Laura Huarcayo tras asumir la conducción de ‘Mande quien mande’
Farándula

“No me tuvieron que convencer”: Laura Huarcayo tras asumir la conducción de ‘Mande quien mande’