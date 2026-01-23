Milett Figueroa niega ruptura con Marcelo Tinelli: “Estamos muy bien”

Milett Figueroa reapareció frente a cámaras para aclarar los rumores de una posible separación de Marcelo Tinelli, luego que el periodista Pepe Ochoa, del programa LAM, asegurara que el romance de la modelo y el conductor de televisión había terminado.

“Ya no están más juntos. La decisión la tomó Marcelo. Me dicen que ya no da para más; ella está en Perú y él por acá. Se acabó el amor, que ya no hay nada para sostener el vínculo, pero que quieren mantener esto en secreto por el reality”, aseguró Ochoa.

Tras estas declaraciones, Milett Figueroa fue vinculada con el chico reality Patricio Parodi, con quien incluso se especuló que habría pasado la pasada Navidad.

Milett y Patricio en EEG

Ante la ola de cuestionamientos, Milett Figueroa decidió ofrecer unas breves declaraciones al programa “Amor y Fuego” y descartó que su romance con Marcelo Tinelli haya terminado.

“Chicos, estoy paseando a mi perrito. No voy a decir nada, estoy en mi zona privada. Otro día voy a conversar”, respondió Milett en un primer momento; sin embargo, ante la insistencia sobre el tema, decidió aclarar su situación.

Milett Figueroa desmiente que haya terminado con Marcelo Tinelli.

“Todo está muy bien, estamos juntos, pero no me puedes interceptar paseando a mis perros porque es una zona privada… es mentira. Todo muy bien con Marcelo”, aclaró.

De esta manera, Milett Figueroa puso punto final a las especulaciones en torno a una presunta separación de Marcelo Tinelli. Además, descartó que exista un interés romántico con Patricio Parodi.