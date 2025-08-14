Milett Figueroa aprovechó su visita a Perú para ofrecer una serie de entrevistas, donde destaca su participación en “Esta noche” con la Chola Chabuca, donde la actriz y modelo contará detalles poco conocidos de su relación con Marcelo Tinelli. Además, el conductor argentino también ofrecerá declaraciones.

En un reciente adelanto del programa se puede ver a Milett Figueroa sentada frente a la Chola Chabuca, hablando de su romance con el famoso presentador de televisión argentino.

“Su belleza despierta escándalos y todos quieren saber de ella”, es la frase para la presentación de Milett Figueroa en la promoción del programa ‘Esta noche’, que se emite todos los sábados después de ‘El Reventonazo’.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli derrochan amor en “Esta noche”. (Foto: América Televisión)

Como se recuerda, han pasado tres años desde que Milett Figueroa debutó en la televisión argentina como parte del reality “Bailando”, que en aquel entonces conducía Marcelo Tinelli. En pocas semanas, iniciaron una relación que se mantiene hasta hoy.

En el programa, Milett revela cómo surgió el romance con Marcelo Tinelli y aclara que nunca ha terminado la relación, como se ha especulado en varias oportunidades. Además, aclaró que tiene una buena relación con su familia.

Por su parte, Marcelo Tinelli también se hizo presente en ‘Esta noche’ para expresar sus sentimientos para la modelo.

“Ella es mi novia, mi mujer. Te amo amor, te amo mi vida”, dijo el conductor argentino; quien también envió saludos a Martha Valcárcel, madre de Milett, y llama cariñosamente ‘suegra’.