Pato Quiñones y Milett Figueroa terminaron su relación. Así lo reveló el bailarín en el programa "En boca de todos".

Con lágrimas en los ojos, el ex concursante de "El gran show" explicó que fue durante los feriados de Semana Santa que la modelo le pidió conversar y le explicó su deseo de poner punto final al romance.

"Sí, Milett y yo terminamos. Para mí este es un tema incómodo, no es algo bonito. Terminamos viernes santo. (La ruptura) Se dio de un solo lado: ella me pidió conversar. Conversamos y me quedó aceptar sus razones, mas no entenderlas", afirmó el joven de 24 años, quien confesó que todavía se sentía enamorado de Figueroa.

"Yo no tengo nada en contra de ella. Ella es una chica genial, jamás me van a escuchar hablar mal de ella (...) Es obvio (que todavía la quiero), creo que es imposible terminar una relación y no tener un cariño por la persona", afirmó Quiñones.

Pato Quiñones confirma final de su relación con Milett Figueroa. (Fuente: América TV)

Milett Figueroa y Pato Quiñones estuvieron juntos por dos años, aunque tuvieron una breve separación en 2017. Consultado por la posibilidad de arreglar las cosas con la integrante de "De vuelta al barrio", el bailarín se mostró poco optimista.

"(La diferencia de aquella vez es que ahora) nosotros ya no mantenemos contacto", dijo Quiñones, quien calificó a Milett Figueroa como "la mujer más importante de su vida".