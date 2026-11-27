Este viernes, la modelo peruana Milett Figueroa reveló que tomará medidas legales por presunta difamación contra la panelista argentina Ximena Capristo, luego de que esta la acusara en televisión de no devolver prendas de diseñadores tras su participación en el programa ‘Bailando’.

De ese modo, en declaraciones para ‘Amor y Fuego’, señaló que su abogado ya revisó el caso y procederá por la vía judicial al considerar que los señalamientos carecen de sustento. “Se va a ir a una demanda, lo que dijo no tiene argumento”, dijo.

Milett Figueroa

La disputa comenzó el viernes 20 de noviembre durante una llamada telefónica con el espacio argentino ‘Sálvese quien pueda’, donde Capristo le reclamó por el paradero de los atuendos, lo que provocó que la modelo negara los hechos y cortara la llamada.

Días después, en ‘Amor y Fuego’, Figueroa manifestó su incomodidad con el trato recibido por algunos comentaristas de la televisión argentina, diferenciando la polémica televisiva del daño a su reputación.

“Yo tengo un gran amor por Argentina. Hay ciertos panelistas que se quieren hacer los picantes, pero cuando ya te injurian y agarran tu nombre para hacer lo que les da la gana, no está bueno”, declaró, agregando que continuará con el proceso legal iniciado previamente contra Mimi Alvarado, pareja del primo de Marcelo Tinelli, su expareja.

La respuesta de Ximena Capristo

Por su parte, Ximena Capristo respondió tras conocer el anuncio de la demanda y sostuvo que sus declaraciones tienen respaldo. “Todo lo que dije es absolutamente cierto”, afirmó, y ante la consulta sobre si podía demostrarlo, agregó: “Sí, claramente que sí”.

Sin embargo, la panelista modificó su versión respecto al uso de la palabra robo para referirse a las prendas. “Me excedí diciendo que robó, no robó, sino se quedó, perdón”, precisó.

De acuerdo a lo que dijo, un diseñador le pidió hacer público que le prestó seis vestidos a Figueroa, de los cuales solo cuatro habrían sido devueltos, quedando dos pendientes de entrega.

Finalmente, Capristo añadió que, durante su paso por ‘Bailando’, una asistente del programa se quejó con el productor porque Figueroa supuestamente le encargaba compras personales sin entregarle el dinero para pagarlas.