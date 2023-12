La modelo peruana Milett Figueroa y el presentador de televisión argentino Marcelo Tinelli expresaron su amor públicamente con un “te amo” y dejaron entrever que tendrían planes de matrimonio.

Durante la última edición de “Bailando 2023″, la pareja conformada por Figueroa de 31 años y Tinelli de 63 habló de su anhelo por compartir juntos el resto de sus vidas.

“Nunca lo he pensado pero cuando llega el amor y las dos personas son románticas como nosotros, nacen cosas lindas que nunca has pensado... a mí me nace también casarme con el amor de mi vida”, comentó Milett.

Cabe precisar que, Tinelli se entristeció porque Figueroa tendrá que regresar a Perú por unos días para pasar junto con su familia, las fiestas navideñas.

“No la voy a ver por varios días y para mí es como me faltara una pierna”, complementó. Ante ello, al ser preguntada por Tinelli sobre qué regalo espera Milett del argentino, esta respondió: “Tú eres mi regalo más grande, te amo”.

Minutos después, Tinelli explicó a manera de revelación que desea casarse con Milett en el lago Titicaca, de Bolivia. Esto despertó el asombro de sus compañeros de set y seguidores.