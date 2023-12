La nueva temporada de “El gran chef: Famosos” reunió a doce participantes de las ediciones pasadas, ellos compiten nuevamente para ganar el premio final.

No obstante, esta nueva entrega del concurso gastronómico tuvo cambios en su dinámica de juego. Según comentó José Pelaez, conductor del programa, por cada famosos eliminado, vendrá uno nuevo para retar a los competidores restantes.

“Cada vez que se vaya un participante después de una noche de eliminación, entrará un nuevo participante”, decía Peláez en el video.

En ese sentido, como previo anuncio a la primera noche de eliminación, que dejó fuera de “El gran chef” al actor Miguel Vergara, el show emitió un video promocional que anunciaba la eventual participación de dos polémicos famosos.

Se trata de la modelo Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, aunque su presencia no fue confirmada en el “reality” de cocina, el anuncio del programa despertó las especulaciones de su público.

Hasta la fecha, tanto Figueroa como Tinelli no han confirmado su participación. Cabe precisar que Milett se convirtió en una de las competidoras favoritas del público.

Otros de los famosos anunciados, que podrían ingresar a “El gran chef” fueron el músico Tony Succar y la actriz Rossana Fernández Maldonado.

¿Quién fue el primer eliminado en “El gran chef: La revancha”?





Por otro lado, el 7 de diciembre se vivió la primera noche de eliminación de “El gran chef”, por lo que se podría conocer a los nuevos integrantes del concurso este viernes 8.

El actor Miguel Vergara se convirtió en el primer eliminado de “El gran chef” tras no convencer al jurado con sus preparaciones.

“Quería quedarme un poquito más, disfrutar de “El gran chef: La revancha”, me hubiera encantado quedarme un mes, pero no se pudo. Así es el juego, adelante no más. La verdadera cocina está acá, más nada”, dijo el también comediante.

¿En dónde se pueden ver los episodios de “El gran chef: famosos”?





Actualmente, todos los episodios del programa son subidos a la plataforma YouTube, estos capítulos pueden ser vistos de manera gratuita por todo el público.

También se pueden ver en la web y canal de Latina de lunes a viernes a las 7:45 p.m. y a partir de las 8:30 p.m. los sábados.