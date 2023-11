Tras confirmarse el romance entre la modelo peruana Milett Figueroa y el conductor de televisión argentino Marcelo Tinelli de 63 años, fue consultada por su deseo de convertirse en madre, esto fue lo que respondió.

Durante una entrevista con el programa LAM, de América TV (Argentina), Figueroa de 31 años, afirmó que le gustaría ser mamá, pero en el futuro.

“Sí, me gustaría. Pero más adelante. Todavía no”, dijo. “A mí no me gusta jugar con esos temas, porque siento que es un tema muy especial. Más adelante pues si decido ser mamá, será una decisión muy personal, una decisión muy mía”, añadió.

En ese sentido, la modelo aseguró que su maternidad no es un tema recurrente en ella, debido a que está enfocada en su trabajo y en disfrutar el presente.

“Yo trato de vivir siempre el hoy, el presente. Creo que es maravilloso vivir el presente y disfrutar cada minuto, cada segundo. Así suene poético, pero es mejor vivir el presente que vivir el futuro. ¡Chicos, hay que vivir el hoy!”, relató.

A su vez, Milett explicó que desea incursionar en el cine y eventualmente conducir un programa de televisión. “Quiero trabajar mucho, quiero hacer ficción”, comentó. “Nunca he conducido un programa, pero me gustaría en un futuro. ¿Por qué no?”, indicó.

¿Marcelo Tinelli está enamorado de Milett Figureoa?





El conductor de televisión Marcelo Tinelli habló de su relación con Milett Figueroa, al ser consultado por si está enamorado de la peruana, el presentador argentino se limitó a decir que siente “cosas muy lindas” por ella.

“Yo prefiero disfrutar el hoy, lo que está pasando. Me siento muy cómodo con ella, la admiro como mujer [...], es divina, muy sensible, muy culta y fundamentalmente compañera”, indicó.