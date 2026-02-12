Ministerio de Cultura rechaza expresiones racistas de Gonzalo Núñez en programa deportivo

Ante las expresiones racistas del comunicador deportivo Gonzalo Núñez, emitidas durante un programa en vivo este 12 de febrero, el Ministerio de Cultura manifestó su rechazo, indicando que estos comentarios "constituyen un acto de discriminación étnico-racial".

Y es que, el comunicador utilizó el color de piel como argumento para descalificar el desempeño emocional y profesional de personas afrodescendientes, en el contexto del análisis del partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo, donde el futbolista Eryc Castillo falló un tiro de penal.

#COMUNICADO | Ministerio de Cultura rechaza expresiones racistas difundidas en programa deportivo. pic.twitter.com/0C76xdMKhW — Ministerio de Cultura del Perú (@MinCulturaPe) February 13, 2026

“Vulneran la dignidad humana, la identidad étnica y cultural afrodescendiente, así como el principio constitucional de igualdad y no discriminación”, añadió en su comunicado, publicado por la entidad en redes sociales.

Para luego complementar: “El uso de estereotipos raciales en espacios mediáticos no solo afecta a la persona directamente aludida, sino que refuerza prejuicios que perpetúan la exclusión y la desigualdad estructural contra grupos históricamente discriminados”.

A pesar a los intentos de los demás integrantes de la mesa por corregir sus declaraciones, el comunicador ratificó sus comentarios, aceptando incluso que eran declaraciones de tono racista.

Gonzalo Núñez reveló el motivo por el que fue sacado de "Fútbol en América". (Foto: Instagram)

Por tal motivo, el Mincul anunció que alertaron al Ministerio Público para que se inicien las acciones legales pertinentes bajo el artículo 323 del Código Penal, el cual sanciona la discriminación e incitación a la misma.

Asimismo, el sector exhortó a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) a iniciar un proceso de investigación y sanción fundamentado en el Pacto de Autorregulación y su Código de Ética.