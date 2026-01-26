Miranda Capurro se pronuncia tras su repentina salida de Zaca TV: “Ojalá nos volvamos a encontrar”

El pasado domingo 25 de enero, Zaca TV informó que Salandela, Michelle Onetto y Miranda Capurro no continuarán en la conducción del programa “Somos lo que somos”. La noticia tomó por sorpresa a los seguidores del podcast y los influencers no tardaron en responder en sus redes sociales.

A través de un comunicado compartido en redes sociales, Zaca TV anunció cambios para la segunda temporada de “Somos lo que somos”. Además, señalaron que se “tomarán un tiempo” antes de volver.

En los comentarios de la misiva, los conductores que dejan el programa no tardaron en pronunciarse. Miranda Capurro fue una de las primeras en expresar su sentir.

“¡Mis zacatecos! Los voy a extrañar un montón, gracias por cumplirnos sueños y acompañarnos todos los días. los quiero mucho y ojalá nos volvamos a encontrar”, escribió en su mensaje, el cual firmó con el texto “su ángel, su diabla, su loquita”.

Miranda Capurro se pronuncia tras su salida de Zaca TV. (Foto: Instagram)

Como era de esperarse, el mensaje de Miranda Capurro sorprendió a sus seguidores, quienes lamentaron su salida de “Somos lo que somos”.

Cabe señalar que Zaca TV informó que “Somos lo que somos” se tomará un tiempo, “el necesario para reestructurar su segunda temporada y volver con el mismo amor de siempre”.