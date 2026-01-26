Escuchar
(2 min)
Miranda Capurro se pronuncia tras su salida de Zaca TV. (Foto: Instagram)

Miranda Capurro se pronuncia tras su salida de Zaca TV. (Foto: Instagram)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Miranda Capurro se pronuncia tras su salida de Zaca TV. (Foto: Instagram)
Miranda Capurro se pronuncia tras su salida de Zaca TV. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El pasado domingo 25 de enero, Zaca TV informó que Salandela, Michelle Onetto y Miranda Capurro no continuarán en la conducción del programa “Somos lo que somos”. La noticia tomó por sorpresa a los seguidores del podcast y los influencers no tardaron en responder en sus redes sociales.

Zaca TV: Salandela y Michelle Onetto se despiden con emotivos mensajes de “Somos lo que somos”
Farándula

Zaca TV: Salandela y Michelle Onetto se despiden con emotivos mensajes de “Somos lo que somos”

Miranda Capurro se pronuncia tras su repentina salida de Zaca TV: “Ojalá nos volvamos a encontrar”
Farándula

Miranda Capurro se pronuncia tras su repentina salida de Zaca TV: “Ojalá nos volvamos a encontrar”

Zaca TV: Salandela, Michelle Onetto y Miranda Capurro se despiden de “Somos lo que somos”
Farándula

Zaca TV: Salandela, Michelle Onetto y Miranda Capurro se despiden de “Somos lo que somos”

“Yo soy”: Imitador de Steven Tyler conquista al jurado y clasifica a la siguiente ronda
Farándula

“Yo soy”: Imitador de Steven Tyler conquista al jurado y clasifica a la siguiente ronda