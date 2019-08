Mirella Paz contó cómo bajó 30 kilos gracias a operación de manga gástrica | VIDEO

La conductora de "Mujeres al mando", Mirella Paz se emocionó hasta las lágrimas al revelar que su vida cambió radicalmente luego de someterse a la operación de manga gástrica.

Sobre su renovada apariencia, la exparticipante del certamen Miss Perú señaló que su "vida cambió" y ahora se siente más segura con su nueva figura. Además, confesó que también cambiaron sus hábitos y forma de alimentarse.

"Hace cinco meses me sometí a un by pass gástrico, por lo cual yo voy bajando 30 kilos y me lo hice porque me empezaron a doler las rodillas, engordé demasiado y mi ropa ya no me quedaba. Más que por estética fue por salud", contó la conductora de "Mujeres al mando".

"Yo era adicta a las gaseosas, sufro de ansiedad… Esta operación cambió mi vida. No me sentía segura. Mi autoestima estaba bajando", añadió Mirella Paz.

Como se recuerda, Mirella Paz ingresó a la conducción del programa matutino de Latina en reemplazo de Magdyel Ugaz, quien dijo que se aleja del programa para emprender nuevos proyectos.

Anteriormente, la cantante formó parte del programa "El Artista del Año", y también del certamen Miss Perú.