La cantante Mirella Paz protagonizó un emotivo momento en el programa “América Hoy”, donde pidió justicia para su padre, José Germán Paz Pilco, quien cumple una condena de 24 años de prisión tras ser hallado culpable de integrar una organización criminal dedicada a la extorsión y al cobro de cupos.

Visiblemente afectada, la artista aseguró que su progenitor permanece encarcelado de manera injusta y sostuvo que continuará impulsando acciones para demostrar su inocencia. “El juez determinó 24 años y lleva dos, injustamente, y yo estoy aquí para alzar la voz por él” , expresó entre lágrimas durante la entrevista.

La cantante señaló que la condena ha tenido un fuerte impacto en toda su familia, especialmente en su madre, quien, según relató, visita semanalmente a su esposo para llevarle víveres y acompañarlo durante su permanencia en prisión. Además, manifestó su preocupación por el estado de salud de su padre, quien padece diabetes y trombosis.

“Mi papá está injustamente preso, mi papá es una persona diabética, con trombosis, de verdad no sé qué hacer, estoy desesperada” , afirmó.

Durante la conversación, Paz explicó que la defensa legal presentó un recurso de casación y que la familia continúa a la espera de una respuesta que permita revisar el caso. Asimismo, mostró imágenes y videos de las condiciones en las que se encuentra su padre dentro del establecimiento penitenciario.

La artista sostuvo que cuenta con elementos que acreditarían que José Germán Paz Pilco fue vinculado erróneamente a la investigación. Según indicó, algunas declaraciones obtenidas durante el proceso señalarían que su progenitor no participó en las actividades ilícitas atribuidas a la organización criminal.

“Tenemos las pruebas. Ha hablado el agraviado, la persona que también está presa y ha dicho que mi papá no tiene nada que ver” , manifestó durante el programa.

Paz también describió a su padre como un trabajador dedicado a proyectos de construcción y obras, y afirmó que nunca observó conductas que pudieran relacionarlo con actividades delictivas. “Mi papá es coordinador social, padre de tres hijos, es un hombre de bien, nunca ha estado involucrado en extorsiones” , señaló.

Los antecedentes del caso

El caso se remonta a agosto de 2024, cuando José Germán Paz Pilco fue detenido en el distrito de San Martín de Porres mientras conducía un vehículo de propiedad de Mirella Paz. De acuerdo con las investigaciones policiales, habría integrado la organización criminal conocida como Las Ratas del Callejón, presuntamente dedicada a extorsionar a técnicos de telecomunicaciones y empresas proveedoras de internet.

Según la versión de las autoridades, durante la intervención se halló un arma de fuego debajo del asiento del conductor, además de municiones, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Sin embargo, la cantante sostiene una versión distinta de los hechos. Según afirmó, su padre se encontraba en el lugar por ayudar a unos vecinos y desconocía cualquier actividad ilícita relacionada con las personas involucradas.

Más allá del proceso judicial, Mirella Paz relató el impacto emocional que la situación ha tenido en su entorno familiar. Recordó que el reciente Día del Padre fue especialmente difícil debido a la ausencia de su progenitor y lamentó que este aún no haya podido conocer a su nieto.

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