Mirella Paz asegura contar con pruebas que desvincularían a su padre de organización criminal. (Foto: Captura/América Hoy)
Mirella Paz asegura contar con pruebas que desvincularían a su padre de organización criminal. (Foto: Captura/América Hoy)
Por Redacción EC

La cantante Mirella Paz protagonizó un emotivo momento en el programa “América Hoy”, donde pidió justicia para su padre, José Germán Paz Pilco, quien cumple una condena de 24 años de prisión tras ser hallado culpable de integrar una organización criminal dedicada a la extorsión y al cobro de cupos.

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