Miss Perú 2019: Anyella Grados se reunió con Jessica Newton tras perder la corona

Tras perder la corona del Miss Perú 2019 y la posibilidad de representar a nuestro país en el Miss Universo por el escándalo en que se vio involucrada, Anyella Grados estuvo en Lima y se reunió con Jessica Newton.

Jessica Newton fue quien confirmó el encuentro que sostuvo con Anyella Grados en su casa a través de una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, en la que se evidencia la estrecha relación que mantienen pese a los problemas.



"Feliz de tenerte en casa hoy @anyellapamela , conversar siempre aclara las dudas. Buen viaje a Trujillo! #nosvemospronto", es el texto que colocó Jessica Newton junto a la imagen sobre la cual escribió: "Aprender de nuestros errores se llama experiencia".

Esto ocurre luego que la semana pasada, Jessica Newton anunciara en conferencia de prensa que había tomado la decisión de quitarle el título a Anyella Grados por los videos en los que aparecía en evidente estado de ebriedad.

La presidenta de la Organización Miss Perú señaló en aquella oportunidad que la joven modelo de 19 años no se había comunicado con ella desde que empezaron a circular las imágenes, y que esperaba que lo hiciera a la brevedad.

El llamado de Jessica Newton fue escuchado por Anyella Grados quien, inicialmente, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que ofrecía disculpas públicamente y aseguraba que enterarse de la decisión de su destitución fue “un golpe muy duro”.

Sin embargo, no faltaron las críticas a Anyella Grados porque no mencionó a Jessica Newton en su discurso. Ante ello, la ahora ex reina de belleza, decidió dedicarle una post en el que le agradecía por brindarle la "oportunidad de ser una de sus reinas".