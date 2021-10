Conforme a los criterios de Saber más

Preparar a una reina no es tarea fácil, y eso lo sabe Jessica Newton, directora del Miss Perú por más de 15 años que ha trabajado para que el país sea representado de la mejor manera en los diversos certámenes de belleza a nivel mundial.

Los inicios

Un viaje de Los Ángeles a Lima fue el inicio de todo. Jessica Newton vivía en Estados Unidos y trabajaba de modelo en Paramount Pictures, pero un verano regresó al Perú a visitar a su familia. En una reunión, una amiga le dijo “te apuesto a que yo te gano (en el Miss Perú)” y se rieron.

Ese fue el empujón que requería para presentarse al hotel Country y ver el casting. En el lugar conoció a Benjamín Kramer, parte de la organización, que la animó a participar. A pesar de la negativa de su padre, Newton se fue a Cusco junto a su mamá para el concurso y fue elegida como Miss Perú 1987. En esa edición, Gladys Zender, la única modelo peruana que logró llevarse la corona de Miss Universo en 1957, fue parte del jurado.

“Para mí fue un orgullo el hecho de que Gladys Zender fuera mi jurado y mi inspiración. Yo tenía muy poca información sobre lo que era la clasificación de Perú a Miss Universo, pero desde que ella había sido coronada Miss Universo, Perú no había logrado clasificar (a un Top) y para mí fue un orgullo llevar a mi país nuevamente a la clasificación (del Top 10)”, contó Newton en declaraciones a El Comercio.

Gracias a la visibilidad que otorga la corona del Miss Perú, Jessica Newton encontró la oportunidad perfecta para ayudar y empezó con algunas actividades sociales. De esa manera, contribuyó al cambio de ley que las internas viviesen con sus hijos hasta los cinco años dentro de la cárcel.

Hacer la diferencia

De otro lado, la opción de viajar por todo el país hizo que se enamorara del certamen. Y por ello, aún con el título de Miss Perú, la empresaria decidió probar cómo era ser directora de un certamen de belleza, y de esa manera llegó al Señora Perú. “Aun siendo reina viajé a Australia acompañando a Erika Shaefer, donde alcanzamos la posición de semifinalista como Top 10 y al año siguiente ya teníamos a Lucía Boggiano como Señora Mundo. Inmediatamente después, tomé la representación de Miss Universo y me convertí en la directora más joven de la historia y la primera reina que tomaba el camino de convertirse en directora después de haber participado”, resaltó.

En la organización Miss Perú, la empresaria ha encontrado la oportunidad perfecta para darle visibilidad el empoderamiento femenino actual y evidenciar la fuerza que tienen las mujeres . “En un país donde los índices de violencia son tan altos, tenemos que enseñarles a las mujeres desde muy pequeñas su propio valor, aprender a defenderse no solo de los demás, sino sobre todo de ellas mismas y que el temor no sea la barrera para permitir que alguien se atreva a tocarlas . Creo que esa ha sido la pieza fundamental de desarrollar una plataforma de empoderamiento, luchar contra la crianza de que los hombres están hechos para triunfar en cualquiera de los campos y las mujeres deben ser dóciles y sumisas, expertas en la cocina, listas para formar un hogar”.

El primer certamen que dirigió Jessica Newton fue el Señora Perú. (Foto: Organización Miss Perú)

Asimismo, Newton recalca que las mujeres no tienen límites al momento de elegir sus sueños. “Eso es algo que creo que debemos fomentar todos en nuestro país. Hombres y mujeres debemos ser criados con las mismas metas, pero sobre todo con las mismas posibilidades”.

Jessica sigue a la cabeza del certamen de belleza porque sabe que puede cambiar la vida de muchas mujeres, quienes se vuelven fuertes y exitosas en diferentes campos, independientemente de lo que hayan tenido que atravesar. “Lo que más me motiva (a seguir en Miss Perú), además de ver ganar al país internacionalmente, es la posibilidad de tocar las vidas de tantas mujeres que, al pasar por la plataforma, descubren su fuerza interior y se proyectan para alcanzar sus propios sueños. La motivación y el soporte de tantas chicas, y ahora chicos, que llegan por un sueño y con muchas ganas de salir adelante es lo que me brinda la motivación todos los días de soñar con ellos y el orgullo de ver cómo se transforman cada día en personas mucho más fuertes y seguras”, acotó.

Parte de un reto

Newton cuenta que, cuando empieza a organizar el Miss Perú, el certamen ya no tenía el mismo ´brillo´ que en la época de su participación como modelo. Por ello, convertir al concurso en una plataforma nacional importante fue su primer reto. “Tuve que desarrollar el respeto y el deseo de las candidatas hacia la corona. Después de muchos años de trabajo, finalmente logramos alcanzar las clasificaciones y la corona de Miss Mundo y con eso me retiré pensando que mi trabajo había terminado”. Jessica Newton se alejó de los certámenes de belleza, pero decidió retomar la dirección del Miss Perú en 2015.

“Al poco tiempo, todo el trabajo de los años pasados había desaparecido y vuelvo con Laura Spoya en el 2015 para hacer el mismo trabajo, pero esta vez con una meta distinta: alcanzar la corona de Miss Universo. Desde que volví hace 6 años, tenemos una clasificación de Valeria Piazza en el Top 15, otra de Kelin Rivera en el Top 10 y la última el año pasado con Janick Maceta en el Top 3 (...) He vuelto a que la clasificación de Perú sea constante y el nombre de nuestro país suene en el mundo entero, y, por que no, retirarme cuando alcance la corona del Miss Universo ”, dijo.

Pero no todo ha sido color de rosa, así que en este tiempo la empresaria tuvo que atravesar difíciles situaciones. Por ejemplo, en junio de este año tuvo que quitarle la corona a Maricielo Gamarra, quien representaría al país en el Miss Grand International, tras revelarse imágenes de la modelo asistiendo a una reunión social en pleno estado de emergencia por la pandemia del COVID-19.

“Si una mujer de 25 años no sabe qué está bien o qué está mal y no ha escuchado que las normas de la organización y del país es que las reuniones sociales están prohibidas, esa mujer no merece ser un ejemplo nacional así que con mucha pena ella entregará su corona en los próximos días”, manifestó Newton en Instagram.

La alegría del triunfo

Este 2021, Jessica Newton ha visto más que nunca el fruto de su esfuerzo, junto al de toda la organización Miss Perú. Durante la edición 69 del Miss Universo, nuestro país fue representado por Janick Maceta y rápidamente se convirtió en una de las favoritas. Newton estuvo a su lado en todo momento para brindarle el apoyo necesario.

Como recordamos, la modelo quedó como segunda finalista en el certamen internacional desarrollado en mayo en Florida, Estados Unidos. Frente a ese título, que el Perú no había logrado tras la coronación de Gladys Zender como Miss Universo 1957, Jessica Newton se emocionó y aplaudió a su reina.

Jessica Newton posa con Miss Perú 2020, Janick Maceta. (Foto: Organización del Miss Perú)

“Uniste a nuestro país en un solo corazón, en momentos tan complicados, dando alegría y esperanza. Lo hiciste genial, estoy orgullosa y sabes que dejaste el corazón en el escenario, así que solo puedo agradecerte y aplaudirte por llevar nuestra banda con amor, compromiso y orgullo. Te quiero. Ahora empieza un nuevo y maravilloso camino, y estoy segura y feliz de acompañarte, mi ‘teletubbie’. Arriba, Perú”, escribió Newton en redes sociales.

En agosto último, Jessica viajó hasta Polonia para acompañar al modelo peruano Varo Vargas y lloró tras su triunfo en el concurso internacional de belleza Mister Supranational 2021. La empresaria, publicó orgullosa varias historias en Instagram, destacando el trabajo del modelo al imponerse a su compañero de Togo.

Sobre el Miss Perú 2021

Este domingo 10 de octubre a las 7 p.m. se realizará la final del Miss Perú, donde se definirá a la sucesora en la corona a Janick Maceta. La ganadora representará a nuestro país en el Miss Universo 2021 que tendrá lugar el 12 de diciembre de este año en Israel.

Debido al escaso tiempo disponible para la preparación, Jessica Newton busca que la próxima Miss Perú esté lista para enfrentarse al reto. “Quiero elegir a una mujer completa, que pueda dedicar un año de su trabajo y demostrar su preparación en todos los ámbitos que deba tomar como reto dentro de su reinado; no solo en el certamen, sino también que pueda servir de apoyo a todas las personas que tienen tantas necesidades en nuestro país”, recalcó.

Jessica Newton junto a las finalistas del Miss Perú. (Foto: Organización Miss Perú)

La competencia contó con 39 mujeres de todas las regiones del país que han tenido que demostrar que están calificadas para el prestigioso puesto. Esta semana se definió a las finalistas que pasarán a la gala del domingo: Danna Casimiro (Miss Perú Ucayali), Maryori Morán (Miss Perú Lima Sur), María Fernanda Bernaola (Retadora), Yely Rivera (Retadora), Mei Azo (Retadora) y Camila Escribens (Retadora) se disputarán la final del certamen.

VIDEO RECOMENDADO

"Canción sin nombre" en los Premios Platino 2021. (Fuente: El Comercio)

TE PUEDE INTERESAR