La organización Miss Perú 2027 desarrolla una serie de actividades en la región Junín con el objetivo de promover sus atractivos turísticos. (Foto: Difusión)
La organización Miss Perú 2027 desarrolla una serie de actividades en la región Junín con el objetivo de promover sus atractivos turísticos. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La organización Miss Perú 2027 desarrolla una serie de actividades en la región Junín con el objetivo de promover sus atractivos turísticos, expresiones culturales y tradiciones. Como parte de esta iniciativa, las candidatas al concurso visitan Huancayo, Pilcomayo, San Jerónimo de Tunán, Hualhuas, Chupaca, Sapallanga y Jauja.

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