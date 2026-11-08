La organización Miss Perú 2027 desarrolla una serie de actividades en la región Junín con el objetivo de promover sus atractivos turísticos, expresiones culturales y tradiciones. Como parte de esta iniciativa, las candidatas al concurso visitan Huancayo, Pilcomayo, San Jerónimo de Tunán, Hualhuas, Chupaca, Sapallanga y Jauja.

El recorrido busca contribuir a la difusión de los atractivos turísticos y generar oportunidades económicas. La agenda contempla actividades culturales, gastronómicas y de responsabilidad social.

“Siempre he creído que representar al Perú empieza por conocerlo. Nuestro país tiene historias extraordinarias que merecen ser contadas y, desde Miss Perú, queremos utilizar nuestra plataforma para darles visibilidad. El año pasado fue Cusco, hoy es Junín y nuestro sueño es seguir recorriendo cada destino de nuestro país, creando oportunidades”, señaló Cassandra Sánchez De Lamadrid, gerenta comercial de la Organización Miss Perú.

La organización Miss Perú 2027 desarrolla una serie de actividades en la región Junín con el objetivo de promover sus atractivos turísticos. (Foto: Difusión)

Entre las actividades programadas figura la visita al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (IREN Centro), así como un encuentro solidario con integrantes de la Compañía de Bomberos de Huancayo.

En el ámbito gastronómico, las candidatas participaron en la preparación de la tradicional salsa a la huancaína utilizando piedra de batán, una práctica vinculada con las costumbres culinarias de la región.

Bajo el lema “La fuerza detrás de la belleza”, la organización plantea un certamen que incorpora actividades orientadas al empoderamiento femenino y la difusión de la identidad nacional.

Por su parte, Jessica Newton, directora de la organización Miss Perú, destacó la importancia de descentralizar las actividades del concurso y desarrollar iniciativas en distintas regiones para promover la cultura nacional de forma integral.