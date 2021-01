Anyella Grados se encuentra de nuevo en medio de la polémica, esta vez por unos videos donde aparece bailando perreo en estado de ebriedad. Es así que Jessica Newton salió al frente para indicar que la modelo fue expulsada, de nuevo, del certamen de belleza.

Cabe señalar que en el 2019, Grados perdió su corona por imágenes filtradas en redes sociales, pues se consideró que tuvo una inapropiada conducta.

Mediante sus historias de Instagram, Newton comunicó la noticia y afirmó que, pese a estar de vacaciones, sigue al pendiente de la organización. “Un error es para aprender y no para repetir. Todas las reinas de la organización deberán mantener las mismas normas de conducta y el compromiso para competir en óptimas condiciones, de lo contrario deberán dar un paso al costado”, señaló.

“¿Quién grabó esta vez? No lo sé, no es ni siquiera relevante, pero no es la conducta que espero para una de mis reinas, ni el ejemplo que debes dar. Con mucha pena hemos decidido retirar a la señorita Anyella Grados de nuestra organización. Una lástima”, sentenció tras publicar las imágenes en cuestión.

En el 2019, la modelo se presentó en el programa “El Valor de la verdad” y afirmó que los videos que se viralizaron en redes sociales fueron parte de un complot por parte de sus compañeras.

