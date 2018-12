Miss Universo 2018: tras el certamen, así celebraron Ángela Ponce y Romina Lozano

Romina Lozano, representante de Perú en Miss Universo 2018, no ganó. Ángela Ponce, Miss España, tampoco. No obstante, ellas entablaron una amistad que promete prolongarse más allá de cualquier certamen de belleza. Instagram es testigo de esta relación.

Luego de participar en el certamen Miss Universo 2018, tanto Ángela Ponce como Romina Lozano se juntaron para comer. Recordemos que ellas estuvieron despiertas desde la madrugada del lunes (hora de Tailandia), un horario exigente.

Vía Instagram Stories, ambas modelos compartieron fotos de su comida: hamburguesas. "Ave María purísima", indicó Romina Lozano a modo de broma. Ángela Ponce, por su parte, compartió una fotografía similar.

La amistad entre ambas participantes surgió cuando se dispuso que ambas sean roomates. Desde entonces, las modelos se han mostrado juntas en varias situaciones; incluyendo publicaciones en redes sociales.

Una vez conocidos los resultados del Miss Universo 2018, que tuvo como ganadora a la filipina Catriona Gray, Romina Lozano anunció que ya no participará en más concursos de belleza. "Este fue mi último concurso, ya no voy a estar en mas concursos de belleza. Cierro mi etapa como el Miss Universo y cierro mi etapa en concursos de belleza. Tengo otros planes, me gustaría seguir la carrera que estaba estudiando, pero ya veremos qué es lo que la vida tiene para mí", dijo.

Por su parte, Ángela Ponce recibió un homenaje en vivo que destacó su valentía al tratarse de ser la primera mujer transgénero en la competencia. "No podemos seguir repitiendo patrones pasados. Para erradicar la tolerancia creo que sería importante educar esos valores desde pequeños (...) Mi esperanza es que mañana podamos vivir en un mundo en igualdad para todos", dijo Ponce.