Mary Belen Sakamoto, hija de padre peruano, fue elegida Miss Japón y representará al país asiático en el Miss Universo 2022, donde competirá con la peruana Alessia Rovegno y más de 70 candidatas de otros países.

El último jueves 25 de agosto, la modelo de 23 años se convirtió en la sucesora de Juri Watanabe, quien quedó en el Top 16 del certamen de belleza internacional en el año 2021.

La joven de raíces peruanas nació en la ciudad de Tokio, Japón. Sakamoto estudió en la Universidad de Seisen y es una profesional en la industria de la comida.

La nueva representante de Japón dice sentirse orgullosa de sus raíces peruanas; sin embargo, cuenta que hasta el momento no ha tenido la oportunidad de visitar nuestro país. “Nunca he ido a Perú, pero me he criado en una casa donde siempre se hablaba el español y donde mi papá cocinaba comida peruana. Mi madre es japonesa, muy correcta y estricta”, comentó la joven a través de Instagram.

La gastronomía peruana no ha sido ajena para la joven modelo que ha vivido toda su vida en Japón ya que su padre se ha encargado de preparar estos potajes durante todos estos años.

“En verdad, pocos saben que mi papá es peruano. Por mis venas corre sangre latina y japonesa y estoy muy orgullosa. Viva Japón y Latinoamérica”, acotó.