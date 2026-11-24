Luren Márquez, representante del Perú en Miss Universo 2026, participó en la competencia preliminar del certamen, donde desfiló en traje de baño y vestido de gala ante el jurado y el público reunido en San Juan, Puerto Rico. Sus presentaciones también destacaron los paisajes y las tradiciones de su natal Ica.

Durante el desfile en traje de baño, Márquez de 27 años lució un bikini azul pastel con detalles brillantes y un pareo, que complementó con el cabello suelto y accesorios. Antes de iniciar su recorrido, realizó la presentación tradicional en la que anunció su nombre y el país al que representa.

La presentación también permitió conocer un poco más sobre la candidata peruana. Además, cuenta con preparación en conducción televisiva y oratoria, y practica sandboard desde los siete años, una actividad estrechamente vinculada con los paisajes desérticos de su natal Ica.

Su traje típico

Un día antes, la peruana también llamó la atención durante la competencia de traje típico con una propuesta inspirada en la riqueza natural y cultural de Ica. El diseño, elaborado por el artista peruano Beto Pinedo, rindió homenaje a la Huacachina.

El vestuario incorporó elementos como racimos de uvas, botijas artesanales de barro y una impresionante capa que, al desplegarse, mostraba el paisaje del oasis de la Huacachina y referencias a las Líneas de Nasca.

Asimismo, durante la competencia de vestido de gala, Luren lució una creación del diseñador José Zafra, inspirada en el amanecer sobre las dunas iqueñas y los racimos de uvas de la tradicional vendimia.

La peruana Luren Márquez nos representa en el Miss Universo 2026.

La gran final de Miss Universo 2026 se realizará este 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. En su edición número 75, el certamen reúne a representantes de diferentes países, mientras que Luren Márquez buscará llevar la corona al Perú.