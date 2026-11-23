Luren Márquez destacó en la pasarela de la competencia preliminar del Miss Universo 2026 con un vestido de gala dorado que rindió homenaje a las dunas y viñedos de Ica. La propuesta llevó al escenario internacional elementos característicos de esta región del sur del Perú.

La creación estuvo a cargo del diseñador José Zafra, elegido por la organización Miss Perú para vestir a Luren Márquez en esta importante etapa del certamen. El creador encontró inspiración en el amanecer del desierto, cuando los primeros rayos del sol iluminan las dunas y transforman el paisaje en una superficie dorada.

Uno de los detalles más llamativos del diseño estuvo en los hombros, donde incorporó una interpretación ornamental de los racimos de uva. Este elemento representó la vendimia, una de las tradiciones más reconocidas de Ica y una actividad vinculada con la identidad cultural y productiva de sus habitantes.

El amanecer en el desierto de Ica marcó la entrada de Luren Márquez a la pasarela de la competencia preliminar de Miss Universo 2026. (Foto: Instagram / @missperuofficial)

Durante su recorrido por la pasarela, los destellos del vestido cambiaron con cada movimiento de Luren Márquez. Los reflejos sobre la falda evocaron la luz del amanecer en el desierto, mientras que los acabados y detalles decorativos aportaron personalidad a la presentación.

La propuesta también destacó por integrar dos símbolos representativos de la región: las dunas y los viñedos. De esta manera, el diseño trasladó al escenario de Miss Universo 2026 una referencia visual a la riqueza paisajística y las costumbres de una de las zonas vitivinícolas más importantes del Perú.

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José Zafra cuenta con experiencia en este tipo de competencias internacionales. En 2021, estuvo detrás del vestuario que lució Yely Rivera durante la preliminar de Miss Universo, mientras que su firma también tuvo presencia en el vestuario de Victoria Kjær Theilvig, ganadora de la edición 2024.

Luren Márquez deslumbra el Miss Universo 2026 a con ‘Oasis de Ica’, su traje típico. (Foto: Instagram / @missperuofficial)

Con esta presentación, Luren Márquez continuó llevando referencias de Ica a las distintas actividades de Miss Universo 2026. Cabe recordar que en el desfile de traje típico lució un vestuario inspirado en la Huacachina.