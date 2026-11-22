Luren Márquez sorprendió en el Miss Universo 2026. Durante la presentación de los trajes típicos, la representante de Perú apareció en la pasarela con una propuesta inspirada en la región Ica. El traje elegido por la Organización del Miss Perú y titulado como “Oasis de Ica”, incorpora referencias a las Huacachina, las Líneas de Nasca y la Vendimia.

La creación estuvo a cargo del diseñador Beto Pinedo, conocido en el ámbito de la moda como ‘El Genio de Altomayo’. La propuesta tomó como referencia los paisajes y las expresiones culturales de la ciudad sureña.

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“Inspirado en la majestuosidad de la Huacachina, este imponente traje típico celebra la riqueza natural, histórica y cultural de Ica. Su estructura dorada representa el sol y las dunas del desierto; los detalles evocan las ancestrales Líneas de Nasca, mientras que los racimos de uvas y las vasijas artesanales rinden homenaje a la Vendimia, el vino y el pisco peruano”, se lee en la publicación compartida en las redes sociales del Miss Perú.

Estos elementos fueron incorporados para reunir distintas expresiones de la región en una sola pieza. La propuesta busca transmitir una representación cultural del territorio peruano ante el público internacional que sigue el Miss Universo.

¿Cómo se elaboró el traje típico de Luren Márquez?

La confección de “Oasis de Ica” tomó aproximadamente un mes de trabajo. Beto Pinedo estuvo al frente del proceso junto a dos asistentes, quienes participaron en las diferentes etapas de elaboración.

Para los acabados se utilizaron cristales, pedrería y bordados realizados a mano. Uno de los componentes del vestuario es una capa que cuenta con un mecanismo de apertura y cierre durante su presentación.

Luren Márquez brindándome rostro, cuerpo, presencia, actitud y coquetería. VAMOS PERU CARAJOOOOO!!🇵🇪❤️🤍 #MissUniverse2026 #MissUniverse https://t.co/F5YjvXizPA — milu (@jnkcabello) November 22, 2026

De esta manera, Luren Márquez muestra sus raíces peruanas en un certamen internacional. Como se sabe, la final del Miss Universo 2026 se realizará el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.