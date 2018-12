Romina Lozano, Miss Perú, comparte habitación con Ángela Ponce, Miss España; días antes de celebrarse el evento Miss Universo. La representante peruana compartió en Instagram un texto donde manifiesta apoyo a su compañera y competidora.

"Con mucha felicidad, les comparto esta foto con (Miss) España, mi rommate. Tengo la suerte de poder compartir la habitación junto a alguien hermosa en todo sentido. Este viaje se ha convertido para mi en algo increíblemente educacional, me ha inspirado. Ángela Ponce es alguien de coraje, de ejemplo, de que sin importar quién seas o de dónde vengas puedes cumplir tus sueños, es digna de respeto y admiración", dijo en Instagram.

"Todo está en aceptar a la gente tal y como es, no es sobre una sola persona, es sobre millones de personas, no solo es por ella o por mi, es sobre todos nosotros, aceptarnos tal cual somos, todos somos diferentes y eso no es malo, cada uno tiene una misión aquí y lo más primordial es ser feliz y vivir en unión, respeto y tolerancia. Empecemos ahora y hagámoslo juntos", finalizó.

Como se sabe, Ángela Ponce ha sido noticia por tratarse de la primera mujer transgénero en competir en el certamen de Miss Universo. Ella ha recibido el apoyo de muchas personas, pero también críticas.

Días atrás, Ángela Ponce utilizó su cuenta de Instagram Stories para compartir con sus seguidores lo mucho que disfruta de su experiencia como candidata a Miss Universo; así como revelar que, pese a lo que especulan en la prensa latina, su compañera de habitación no es la miss colombiana, sino la peruana Romina Lozano.