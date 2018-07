La modelo Amanda Cazalet sindicó a Madonna de acoso sexual. En entrevista a The Sun, la británica dijo que conoció a la cantante estadounidense durante la filmación del video "Justify my love", donde ambas se besaron apasionadamente frente a la cámara.

Amanda tiene actualmente 53 años, está casada y es madre de dos niños. "En ese momento no me ofendieron (las insinuaciones y las cartas), pero mirando hacia atrás, me di cuenta de que alguien que, en ese momento era mi jefe, se aprovechó de mí".

Madonna tenía 32 años y Amanda, 25, cuando esta última trabajaba para el diseñador francés Jean-Paul Gaultier, de quien era su musa.

La "Reina del Pop" reclutó a Cazalet para que participe en su video, cuando modelaba en un desfile de moda.

"Fue un trabajo extraño. Había estado modelando durante seis años para entonces, pero era la primera vez que había estado en un escenario así", contó.

En el video, la intérprete caminaba por un pasillo de Hotel Royal Monceau, de Paris, donde se veía angustiada y cansada. Luego, en la habitación, era seducida para tener relaciones sexuales con un hombre y una mujer, interpretados por Amanda.

"Entré a la habitación donde estaba siendo filmada y me dijeron que comenzara a besarla en una cama. Madonna y yo estábamos muy cerca, nuestras manos estaban una sobre la otra", recordó Cazalet.

"No me ofendí, en ese entonces yo era bisexual y actuaba, me pagaban por hacer un trabajo. No tuve problemas con mi sexualidad", sumó.

"Pero comenzamos a besarnos y Madonna repentinamente metió su lengua en mi boca. Seguí, estaba siendo profesional y ella era mi jefe. Sin embargo, no era parte de la descripción del trabajo, y me pusieron en una posición en la que no podía hacer nada al respecto", confesó.

Por ese entonces, Madonna había señalado ser bisexual y el video promocional de "Justify my love" causó controversia alrededor del mundo, siendo censurado en varios países por sus representaciones de sadomasoquismo y bisexualidad.

Incluso MTV evitó pasar el video en su programación. Amanda Cazalet se dio cuenta que Madonna estaba enamorada de ella seis meses después del rodaje cuando la artista regresó a la capital francesa.

En una visita que hizo Cazalet a las oficinas de Jean-Paul Gaultier le entregaron un importante número de faxes enviados por la cantante estadounidense.

"Te encuentro atractiva, fantaseo con besarte otra vez", decía una de las misivas."Ella dijo que quería conocerme. Y allí estaba su propio número y dirección", contó Amanda.

Pese a que los mensajes iban dirigidos hacia ella, el diseñador no le permitió quedárselos. "Solo me los mostró", aclaró. "La próxima vez que fui a ver a Jean-Paul unos meses más tarde hubo más faxes.

Había alrededor de seis en total. Me sorprendió que siguiera adelante cuando no respondí". Madonna siguió insistiendo y en una oportunidad se las arregló para que uno de sus escritos llegara directamente a las manos de Amanda.

Esta nota, que data de 1991 es la que, según The Sun, está en subasta y se espera que se venda por al menos 16 mil libras esterlinas. En ella, la diva bromea sobre lo difícil que fue ubicar a Amanda. "Amanda, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me llamas? ¡Ponerse en contacto contigo es como tratar de seducir al Papa!", dice en sus líneas.

Y luego agrega: "Tienes que enviarme fotos, muchas de ellas. Creo que eres la mujer más bella del mundo. Me muero por besarte de nuevo. Fantaseo contigo todo el tiempo".