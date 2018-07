Mon Laferte no la pasó tan bien en su debut como conductora en la edición 2018 de los MTV MIAW. Y es que no le hizo gracia un comentario que hizo sobre ella Luis 'Potro' Caballero, un participante del 'reality' "Acapulco Shore" que también estuvo invitado a la ceremonia de los premios realizados en junio en México.

Aunque el desencuentro entre la chilena y el mexicano inicialmente pasó como un trascendido, este confirmó que sí hubo molestia de parte de ella y que se lo hizo saber detrás de cámaras.

De acuerdo a la prensa mexicana, a la intérprete de "Tu falta de querer" le incomodó mucho que Caballero dijera sobre ella: "Mon Laferte se viste feo, pero igual me la echo"; por lo que lo enfrentó.

En diálogo con el programa "Vaya Vaya", el participante de "Acapulco Shore" dijo que sintió sorprendido por la respuesta de la chilena.

"Todos los programas en vivo tienen un guion, pero yo nunca me pegó al guion, mi estilo es echar broma. Creo que Mon Laferte se lo tomó muy personal, porque yo no lo dije con otro afán. Fue un comentario al aire y ella se puso súper loca, feminazi, mal. (Luego) Ni siquiera me dio la cara para decirme estoy enojada por esto, salió su gente y a mí me regañaron por eso", declaró el 'Potro'.

El chico 'reality' también dijo que no estuvo de acuerdo con la elección de la chilena como conductora de los MTV MIAW, pues, según él, no tiene química con el público de su país. Además, dijo que la cantante tenía actitudes "racistas".

"A mí no me gustó que ella haya sido la conductora, habla pura ca*** de México. Mínimo debería tener química con el público mexicano, ella es súper racista con la raza de México (...) A mí no me gusta que hable mal de la gente de México", declaró Caballero.

Hasta el momento, no ha habido réplica de la cantante.