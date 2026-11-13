Una nueva figura del humor peruano ha fallecido. Se trata del cómico ambulante José Lorenzo Zubiate Zegarra, popularizado con el apodo de Mondonguito, quien dejó de existir este viernes 13 de noviembre a los 67 años, tras una larga hospitalización a causa de una fibrosis pulmonar severa y una infección respiratoria que comprometieron entre el 70 % y el 80 % de sus pulmones.

Los restos del comediante son velados en la sede centras del Ministerio de Cultura / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESSICA VICENTE

La difícil decisión familiar y los últimos momentos de ‘Mondonguito’

En ese sentido, el también humorista Kike Suero reveló en declaraciones para Trome la difícil decisión que los familiares de Zubiate debieron asumir en sus últimas horas de vida.

Y es que, ante el irreversible cuadro clínico que atravesaba el cómico, quien previamente había recibido la unción de los enfermos y sufrido una recaída que obligó a los médicos a elevar al máximo el suministro de oxígeno, conforme relató su hija Patricia Zubiate, tuvieron que desconectarlo de la máquina que lo asistía para respirar.

Mondonguito. Foto: Britannie Arroyo @Photo.Gec / GESAC > BRITANIE ARROYO

“Su salud se ha deteriorado y ya no se puede hacer nada, por eso decidieron desconectarlo. Conversé con él y está consciente de todo; es más, me llamó para despedirse”, declaró Suero.

A pesar de haber recibido llamadas y una grabación de su compañero solicitando su visita un día antes, Kike sostuvo que no logró ingresar al área hospitalaria debido a las restricciones médicas, lamentando así la partida de quien consideró su hermano.

“Se fue mi hermano y no pude despedirme. Me he quedado con un dolor en el corazón por no haber podido despedirme de mi amigo”, manifestó.

Velatorio en el Ministerio de Cultura

Tras confirmarse la noticia, el Ministerio de Cultura expresó sus condolencias oficiales resaltando la huella de Lorenzo Zubiate en la tradición de los cómicos ambulantes y la memoria popular del país, disponiendo además su sede central de San Borja, ubicada en la avenida Javier Prado Este 2465, para realizar el velatorio.

El ingreso para familiares, colegas y seguidores estará habilitado este viernes hasta las 10:00 p. m. y continuará el sábado 14 de noviembre desde las 9:00 a. m. hasta el mediodía, horario en el que partirá el cortejo fúnebre para su sepultura, cuyo lugar se desconoce.

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