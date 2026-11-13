El cómico peruano falleció hoy, 13 de noviembre, a los 67 años | Foto: Archivo EC / Composición EC
El cómico peruano falleció hoy, 13 de noviembre, a los 67 años | Foto: Archivo EC / Composición EC
Por Redacción EC

Una nueva figura del humor peruano ha fallecido. Se trata del cómico ambulante José Lorenzo Zubiate Zegarra, popularizado con el apodo de Mondonguito, quien dejó de existir este viernes 13 de noviembre a los 67 años, tras una larga hospitalización a causa de una fibrosis pulmonar severa y una infección respiratoria que comprometieron entre el 70 % y el 80 % de sus pulmones.

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