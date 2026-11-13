Luto en la comicidad peruana: falleció Lorenzo Zubiate, el popular Mondonguito. Foto: Captura de video/AméricaTV
Luto en la comicidad peruana: falleció Lorenzo Zubiate, el popular Mondonguito. Foto: Captura de video/AméricaTV
Por Redacción EC

El mundo de la comicidad popular peruana está de luto. Lorenzo Zubiate, conocido artísticamente como Mondonguito, falleció luego de enfrentar un grave deterioro en su estado de salud, producto de una fibrosis pulmonar severa y una infección asociada que comprometieron seriamente su capacidad respiratoria. La noticia fue confirmada por El Comercio.

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