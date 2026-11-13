El mundo de la comicidad popular peruana está de luto. Lorenzo Zubiate, conocido artísticamente como Mondonguito, falleció luego de enfrentar un grave deterioro en su estado de salud, producto de una fibrosis pulmonar severa y una infección asociada que comprometieron seriamente su capacidad respiratoria. La noticia fue confirmada por El Comercio.

El recordado cómico ambulante atravesaba un delicado cuadro médico. La fibrosis pulmonar había comprometido entre el 70% y el 80% de sus pulmones, mientras que una infección agravó las complicaciones respiratorias y lo llevó a permanecer en estado crítico.

MIRA AQUÍ: Cómicos se unen por la salud de Mondonguito

En los días previos a su fallecimiento, Patricia Zubiate, hija del cómico, había manifestado su preocupación por el estado de salud de su padre durante una entrevista en el programa Desvelados.

La joven contó que Mondonguito había sufrido una recaída y que los médicos tuvieron que incrementar el suministro de oxígeno debido a las complicaciones respiratorias. La situación generó angustia entre sus familiares, quienes mantenían la esperanza de que pudiera recuperarse.

Murió Mondonguito: el recordado cómico ambulante falleció tras grave deterioro de su salud. Huarikes Producciones FB

“Hoy ha sido un día muy complicado para nosotros. Mi papi se descompensó ayer, le subieron el oxígeno a 95. El día de hoy mi papá llegó al máximo y ahorita está todo el día en ese nivel”, expresó hace dos días.

La noticia de su fallecimiento enluta a la comicidad peruana y a quienes siguieron durante años su trayectoria como uno de los personajes recordados del humor ambulante.

VIDEO RECOMENDADO