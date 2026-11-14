El féretro con los restos del humorista José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido como Mondonguito, fue llevado la noche del viernes 13 de noviembre por el parque Universitario y la plaza San Martín, donde recibió sentidos homenajes.

La caravana se detuvo inicialmente en el parque Universitario, punto de encuentro donde Zubiate y otros exponentes del humor callejero realizaron sus primeras presentaciones antes de llegar a la televisión. En ese lugar, allegados y transeúntes se reunieron alrededor del ataúd para recordarlo.

Más tarde, los asistentes avanzaron hacia la plaza San Martín. Allí, el grupo despidió al artista con vivas en su honor y lanzando flores. Entre los compañeros que participaron en la jornada estuvo Kike Suero, amigo cercano del comediante, junto a otras figuras.

Aunque se consideró pasar por la alameda Chabuca Granda debido a su vínculo con los cómicos ambulantes, finalmente se desistió de esa parada debido a los trabajos de remodelación que se ejecutan en esa zona.

Mondonguito, Lorenzo Zubiate. Foto: Britanie Arroyo Dueñas @Photo.Gec / GESAC > BRITANIE ARROYO

El deceso del intérprete de 67 años ocurrió tras sufrir fibrosis pulmonar severa, una enfermedad que daña el tejido de los pulmones e impide la correcta oxigenación de la sangre, cuadro que empeoró a causa de una infección.

Los restos de Mondonguito continuarán siendo velados en la sede central del Ministerio de Cultura hasta el mediodía, cuando partirá el cortejo fúnebre rumbo al cementerio donde será sepultado, cuyo ubicación no se ha revelado.

Imágenes del homenaje de Mondonguito en la plaza San Martín de Lima | Foto: Facebook

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