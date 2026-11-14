El deceso de Zubiate ocurrió a los 67 años, luego de padecer una fibrosis pulmonar severa que dañó su capacidad respiratoria y que empeoró a causa de una infección. | Foto: Archivo EC / Captura de YouTube (víctor ly peru) / Composición EC
El deceso de Zubiate ocurrió a los 67 años, luego de padecer una fibrosis pulmonar severa que dañó su capacidad respiratoria y que empeoró a causa de una infección. | Foto: Archivo EC / Captura de YouTube (víctor ly peru) / Composición EC
Por Redacción EC

El féretro con los restos del humorista José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido como Mondonguito, fue llevado la noche del viernes 13 de noviembre por el parque Universitario y la plaza San Martín, donde recibió sentidos homenajes.

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