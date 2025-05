Mónica Cabrejos se defiende y responde de forma contundente a Christian Domínguez, quien en una pasada entrevista la calificó como “ordinaria y vulgar” por hablar sobre sus errores del pasado y llamar “recicladora” a Karla Tarazona.

En entrevista con el programa “Magaly TV, la firme”, Cabrejos volvió a recordar las infidelidades de Christian Domínguez e hizo énfasis en aquella que terminó con su relación con Pamela Franco.

“¿Cuál es tu escala Christian Domínguez para llamar a alguien vulgar y ordinaria? No hay nada más vulgar y ordinario e irrespetuoso que subirte a una camioneta y tener intimidad en la vía pública y ser comprometido y jurarle amor eterno a la mamá de tu hija. Creo que después de eso, no hay nada más vulgar”, señaló.

Según explicó Mónica Cabrejos, el cantante y conductor del programa “Préndete” no es una persona idónea para señalar a otros y calificarlos de “vulgar”, esto pese a las opiniones que puedan tener.

“Yo soy una persona frontal que no se viste de santa y me persigno para señalar a los demás. No considero que haya hecho algo para ofenderlo… Todo mundo sabe quién soy, alguien soltera que puede hacer con su vida lo que quiera, a diferencia de ti, que se mostraba como el hombre fiel, pero se iba con Mary Moncada”, precisó.

“Si él se siente una estrella, yo no soy una estrella y menos una estrellada. Es todo lo que le voy a decir. Te deseo lo mejor y que te vaya muy bien y ojalá nunca más te ampayen”, concluyó Cabrejos.