La conductora de televisión Mónica Cabrejos opinó sobre el próximo debut televisivo de Yahaira Plasencia, que presentará el magazine nocturno “Al sexto día”, a partir del 10 de febrero.

En ese sentido, Cabrejos prefirió no referirse directamente a la salsera, pero emitió un comentario polémico acerca de la participación que Plasencia tendrá en el programa que solía conducir.

Por ello, nerviosa y con evidente autocensura, la exbailarina le comentó a Magaly Medina que no podía hablar sobre la nueva conductora de “Al sexto día”, pero aseguró que evitaba pronunciarse porque no tenía algo positivo por comentar.

“No puedo hablar, mi religión no me lo permite, cuando no tienes nada bueno qué decir, no digas nada”, indicó Mónica Cabrejos durante el programa “Magaly TV la Firme”, el pasado jueves 8 de febrero.

Asimismo, Medina seguía tentando a Cabrejos para que siga opinando, pero la exbailarina evitaba comentar. “Resistiré Magaly, resistiré”, dijo Mónica entre risas.

¿Por qué Mónica Cabrejos dejó “Al sexto día”?





La presentadora anunció que dejaría la conducción de “Al sexto día” en noviembre del año pasado, según la también actriz cómica, su retiro fue por voluntad propia debido a proyectos personales.

“Esta etapa del programa ha sido hermosa y solo ha sido un aprendizaje para mí, pero creo que todos tenemos derecho a seguir creciendo y cuando una deja de crecer tiene que volar”, comunicó.

Yahaira Plasecia estrenará la nueva temporada de “Al sexto día” el próximo 10 de febrero a las 10 de la noche por Panamericana TV, la cantante recibió muchas críticas que cuestionaban su idoneidad para el puesto de conductora.