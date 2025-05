Christian Thorsen, de 60 años, reveló que se ha vuelto a enamorar. El recordado actor de “Al fondo hay sitio” confirmó en redes sociales el inicio de su romance con Alejandra Castillo, mujer dedicada al negocio inmobiliario. La noticia tomó por sorpresa a los seguidores del destacado artista nacional.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Thorsen compartió un emotivo mensaje que emocionó a sus miles de seguidores, donde hizo referencia a su diagnóstico de cáncer de próstata.

“Hace 3 años, para estas fechas, me dijeron que me iba a morir. Nadie me dijo que era de amor”, escribió Thorsen, emocionando a sus miles de seguidores en la red social, donde fue felicitado por sus amigos.

Christian Thorsen confirmó romance con Alejandra Castillo. (Foto: Captura de IG)

En pocas horas desde su publicación, el mensaje de Thorsen obtuvo decenas de comentarios, entre ellos, el de su amiga y expareja Mónica Sánchez, quien no tuvo reparos en felicitar al actor por su nueva relación.

“Qué hermoso saberte así, mi querido Chris, amando y amado. Te abrazo con el alma y la vida. ¡Vamos siempre por más!”, escribió Mónica Sánchez. Ante esto, Thorsen no tardó en responder: “Moniquita querida, que así sea. ¡Vamos por más! Abrazo del alma también”.

Mónica Sánchez le envía mensaje a Christian Thorsen por su nueva relación. (Foto: Captura de IG)

Como se recuerda, Christian Thorsen y Mónica Sánchez mantuvieron un romance hace más de 10 años. En diciembre de 2010, Magaly Medina presentó imágenes que confirmaban la relación de los actores, pero en aquella oportunidad todavía no habían oficializado sus salidas.