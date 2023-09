Mónica Sánchez rompió su silencio luego que su personaje en la serie “Al fondo hay sitio” sufriera un trágico accidente y su vida este en riesgo. La actriz ofreció una entrevista a América Espectáculos, donde no descartó que sea el final de su participación en la serie, pero habló sobre lo que significa ‘Charito’ en su vida.

“Todo tiene su final y nada es lo que esperas ni lo que parece, siempre el guion te sorprende. Estamos en un momento crítico y nunca había pasado por un momento así mi personaje, así que hay bastante incertidumbre”, señaló Sánchez a América Espectáculos.

“No sabemos lo que va a pasar, solo los guionistas. Esperemos que nos sigan sorprendiendo. Nunca le había tocado este dolor, ha vivido otro tipo de dolores, dramas, pero este riesgo no lo había pasado ‘Charito’. Es delicado lidiar con ese momento, no sé si este es el cierre del personaje o no, pero hasta aquí solo puedo decir gracias”, agregó.

Por su parte, el guionista Gigio Aranda ironizó con lo sucedido con ‘Charito’ en la ficción y dijo que la celebración por los 300 episodios de “Al fondo hay sitio” desde su regreso a la televisión también servirá como despedida para el personaje de Mónica Sánchez.

“También aprovechamos el momento para despedir a Mónica Sánchez porque se acabó, las cosas tienen su final. Nosotros como escritores somos fans del programa, somos unos fans que tienen la potestad de escribir lo que les gustaría ver, eso es lo que hacemos, un programa que nos gustaría ver. Tenemos una mala que tiene que hacer maldades, si no lo hace, no nos sirve”, declaró Gigio Aranda.

“Originalmente no estaba planeado, pero dijimos que tenía que ser algo dramático porque es a ‘Charo’ a quien le pasa, así que ya pues, tomamos la decisión de hacerlo. Felizmente estamos en televisión y cualquier cosa puede pasar”, añadió el guionista.

Cabe señalar que el episodio que muestra las complicaciones de ‘Charito’ tras su operación también significa el capítulo número 300 para la serie desde su regreso a la señal de América Televisión.

La nueva temporada de “Al fondo hay sitio” continúa demostrando porque la serie sigue en vigencia después de tantos años. La ficción se emite a través de la señal de América Televisión, de lunes a viernes, a las 8:40 p.m.

