Mónica Torres brindó algunos detalles sobre la relación sentimental que mantiene con el productor musical, Carlos Ayllón. La recordada actriz de “Mil Oficios” reconoció que vive “la mejor etapa de su vida” tras conocer al hijo de Eva Ayllón.

“Uy sí. ¡Recontra! Ja, ja, ja. Solo te diré que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida y la más bonita. Una siempre cree que ese chico ideal no existe, pero tuve la suerte y el privilegio de conocerlo”, respondió al diario Trome cuando le preguntaron si está enamorada.

Al ser consultada sobre si ya piensa en matrimonio, Torres respondió: “Llevamos poquito tiempo, ja, ja, ja. Hemos hablado del tema y sí nos gustaría en algún momento. Estamos viviendo un amor maravilloso y claro que me gustaría casarme. ¡Pero ya no me hagas hablar más (risas)”

Por otro lado, también se refirió al desafío que ha tenido afrontar al ser una artista con sobrepeso. “Sí y no te imaginas cuánto. Te encasillan en un solo personaje y no van más allá de los chistes tontos. Hay una línea muy delgada entre el humor y la falta de respeto. Felizmente yo siempre he trabajado con profesionales muy comprensivos que supieron entender cuando les dije: ‘Ya no me gustan este tipo de bromas que le hacen al personaje’”, comentó.

Mónica Torres también reconoció que ha sido discriminada por su físico. “Casi todos asocian la obesidad con enfermedades. O sea, no saben mi historial clínico, pero juran que tengo diabetes o colesterol alto. Creen que tienen el derecho de juzgar por tu cuerpo y no se dan cuenta de que esas críticas te hunden y por eso no sales del problema. Cuando una mujer con sobrepeso acepta y quiere su cuerpo tal como es, los hábitos saludables fluyen por sí solos”, contó.

