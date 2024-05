La actriz y comediante peruana Mónica Torres sorprendió a todos al revelar que sus planes de matrimonio quedarán detenidos hasta nuevo aviso.

Mediante una entrevista con el diario Trome, la exintegrante de “Mil oficios” relató que su relación con Carlos Ayllón, hijo de la famosa criolla Eva Ayllón, sigue fuerte y con buenos momentos a pesar de que ya no se casarán.

“El matrimonio es un gran proyecto, pero por ahora hemos dejado eso (boda) un poquito de lado porque nos gustaría algo bien elaborado, sobre todo, con mucho amor”, dijo Torres.

No enfrentan una crisis





De ese modo, la intérprete añadió que su relación no está enfrentando una crisis o separación, pero dejó entrever que ya no se casarán para dedicarle más tiempo a realizar su compromiso matrimonial. “Estamos superbién”, enfatizó.

Tras ello, Mónica reveló que en junio de 2024, ella y su pareja cumplirán 2 años de relación. Carlos Ayllón por su parte, dijo a El Comercio, que Torres era su “amor de película”.

“Mónica es mucho más que una pareja para mí. Es la persona que me entiende, me motiva y me ayuda a sacar mi mejor versión. [...] Con ella corroboré que los sueños se hacen realidad y que esos amores de película existen”, dijo.

Carlos Ayllón tenía deseos de casarse con Mónica Torres





Previamente, el músico y productor adelantó meses antes que tenía el deseo de contraer matrimonio con la intérprete, dejando entrever que estaría ansioso por hacerlo.

“Tengo planes de casarme con Mónica, me gustaría una boda con 400 invitados, tenemos muchos proyectos y queremos hacer muchas cosas juntos. Es más, si pudiera casarme ahorita, lo hago, pero hay que esperar un poquito”, advirtió.