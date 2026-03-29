El pasado sábado 28 de marzo, Ethel Pozo y Yaco Eskenazi decidieron informar a los participantes de “La Granja VIP” el sorpresivo fallecimiento de Manolo Rojas, a los 63 años de edad tras un aparente ataque cardiaco.
Los participantes del reality, quienes se mantienen alejados de lo que sucede en el mundo exterior de la granja, quedaron en shock. Mónica Torres y Yiddá Eslava fueron las que se mostraron más afectadas por la noticia.
Mónica Torres no pudo contener las lágrimas y Yiddá Eslava dijo con la voz entrecortada: “Era un gran amigo, no puedo creer lo que me estás contando. Yo, antes de entrar, lo vi unos días antes; se me está partiendo el corazón de verdad, no puedo más”.
“Quiero mandar un saludo especial a Alan Rojas, mi músico, que trabaja conmigo; es su hermano, tenemos una relación muy cercana. Sé que debe estar pasándola mal; te mando un abrazo, quisiera estar afuera para abrazarlo”, agregó la también actriz y directora de cine.
Otro de los participantes de “La Granja VIP” que también recordó con nostalgia a Manolo Rojas fue Miguel Vergara, ya que ambos compartieron créditos en una película nacional.
“Me sorprende, miren lo que me vengo a enterar saliendo de La Granja. Yo con Manolo compartí una película y con el tío Melcocha. Estés donde estés, te quiero mucho. Siempre fue humilde, daba consejos, lo mejor, te amo”, expresó el actor, quien fue eliminado al final de la jornada.
