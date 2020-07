Monique Pardo hizo noticia luego que se conociera que fue internada de emergencia en una clínica local por un problema cardiaco. En comunicación con el diario Trome, la intérprete de “Caramelo” brindó detalles sobre su estado de salud.

“Estoy en la clínica, no puedo hablar mucho porque me agito, pero ¿escuchas el monitor? Es mi corazón”, comentó.

Monique Pardo contó que efectivos policiales la ayudaron a llegar a la clínica, donde le vienen brindado los cuidados.

“Sí, le pedí a la policía, una vez más ellos (los policías) me han salvado, pues les dije que me trajeran porque me empecé a sentir mal, con un dolor en el pecho. Ahorita me están monitoreando, pero yo me quiero ir”, añadió.

Finalmente, la cantante sostuvo que está tomando todas las medidas de seguridad contra el coronavirus (COVID-19). “Me están cuidando mucho, estoy agradecida. Yo estoy bien protegida con mi mascarilla y protector facial”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Monique Pardo revela que será bisabuela nuevamente

Monique Pardo revela que será bisabuela nuevamente