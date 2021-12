La exbailarina Monique Pardo tuvo un año cargado de polémicas, la más reciente fue su enfrentamiento con Gisela Valcárcel tras el accidente que sufrió en su programa. Ahora, ha decidido poner punto final a la disputa contra la presentadora de TV.

En una reciente entrevista con el diario El Popular, Pardo contó los detalles de su decisión tras haberse enfrentado públicamente a la conductora de “El artista del año” por, según sus propias palabras, no brindarle ningún apoyo.

“Voy a retirar la denuncia (contra Gisela). Sí, contra la ‘Farisela’... Es como la pandemia, por ejemplo cómo va a decir con la caída de Yahaira (Plasencia) que ella se equivocó... No quiero rabia en mi corazón. No lo hago por ella, lo hago por América, a la que considero mi casa, que considero quien me dio el pan durante toda mi carrera. Acá no hay terceros responsables”, expresó Monique Parto al citado medio.

“Nunca pedí plata, yo solo pedí justicia. Que se acuerde que tiene corazón, que lo use, el dinero se acaba. El dinero lo puede tener, pero el amor de la gente es el que tengo yo... No tiene precio. He decidido no mostrar mi dolor”, añadió.

Como se recuerda, Monique Pardo sufrió una fuerte caída en junio pasado mientras participaba en “El Artista del Año”, programa en el que se presentó como refuerzo de Diego Val, quien finalmente fue eliminado por la votación del público y dejó la competencia.

