La exvedette Monique Pardo reveló entre lágrimas que su única hija Lucero Márquez está distanciada de ella y que no mantiene comunicación. Mencionó incluso que no la saludó por el Día de la Madre y que desconoce el motivo de su alejamiento.

“Mi hija no me ve nunca, no me llama, ni en el Día de la Madre, llévenme a verla porque la vida no es eterna, quiero verla, yo paraba con ella para todos lados”, relató Monique entre sollozos durante una entrevista para el programa Préndete, de Panamericana TV.

Por otro lado, la intérprete de Caramelo envió un mensaje a Márquez pidiendo que la llame y que necesita de su amor.

“Ven, aunque sea llámame, quiero verte, no sé si mañana estaré, nadie tiene la vida comprada, saliste de mi cuerpo, te adoré, te hacía canciones, tu niñez ha sido hermosa, recuérdame”, suplicó llorando la exvedette.

¿Por qué Monique Pardo y su hija se distanciaron?

Ante la tragedia que vive Monique Pardo, ella reveló que el motivo por el que está distanciada de su hija es por su oficio televisivo y sus escándalos. Relató que no sabe el momento exacto en el que la relación con Márquez se quebró, debido a que considero no hizo nada malo.

“Es un lastre ser un símbolo sexual, yo hubiera querido ser recordada como una literata, pero prevalece la imagen sexual” dijo. “Quizá ella me disputó el cariño de sus hijas, pero si las niñitas vivían conmigo, se acostumbraron a mí... soy una mujer decente, no merezco este desprecio”, agregó Pardo.

Por otro lado, la exvedette comentó que no tiene familiares directos ya que todos están en el extranjero, por lo que se encuentra sola.