Resumen

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También acusó al comediante de intentar quitarle un vehículo que fue adquirido durante su relación | Foto: Magaly TV (Captura)
También acusó al comediante de intentar quitarle un vehículo que fue adquirido durante su relación | Foto: Magaly TV (Captura)
Por Redacción EC

Monserrat Seminario denunció que Pablo Villanueva, humorista conocido como ‘Melcochita’, se habría desentendido económicamente de sus tres hijas menores, luego de que, recientemente, no cubriera los gastos de hospitalización de una de ellas, quien presentó fiebre, problemas en los bronquios y dolor en la vesícula.

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