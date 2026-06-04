Monserrat Seminario denunció que Pablo Villanueva, humorista conocido como ‘Melcochita’, se habría desentendido económicamente de sus tres hijas menores, luego de que, recientemente, no cubriera los gastos de hospitalización de una de ellas, quien presentó fiebre, problemas en los bronquios y dolor en la vesícula.

“Hace unos tres días una de mis hijas estuvo mal. Mi otra hija lo llamó (a ‘Melcochita’) para que abonara, pero no quiso. Me lo pasó (por teléfono) y le dije su vida, porque el problema que tenga yo con él es aparte, pero él se desquita con sus hijas”, declaró Seminario a Trome.

Pablo Villanueva ("Melcochita") y Monserrat Seminario terminaron oficialmente su relación de casi 17 años a finales de enero de 2026 | Foto: GEC

Según la piurana, el comediante y sonero peruano habría dejado de lado sus responsabilidades paternales para enfocarse en solventar los gastos de Heydi Amado, la joven de 22 años con quien mantiene actualmente una relación, además de apoyar económicamente a la familia de ella.

“A sus hijas de sangre no les compra ni ropa. Él ahora está facturando bien y la plata se la está dando a ella, pero normal, que le dure”, expresó Monserrat, visiblemente indignada, al agregar que no desea que sus pequeñas compartan espacios o momentos con Amado.

La joven describió al humorista como una persona detallista y cariñosa | Foto: Magaly TV (Captura)

En ese sentido, Seminario descartó un próximo acercamiento familiar y explicó que sus hijas rechazaron una invitación del cómico para almorzar este sábado, debido a que no desean tener contacto con la actual pareja de su padre.

Respecto al ámbito legal, confirmó que el proceso judicial ya está en marcha tras recibir las notificaciones correspondientes, para luego denunciar que el humorista pretendería quitarle un automóvil que ambos compraron durante su convivencia.

En esta entrevista exclusiva, Heidy Amado de 22 años cuenta cómo comenzó su relación con el comediante Melcochita. La joven revela detalles sobre su convivencia en la casa de Melcochita y Monserrat Seminario, explicando cómo pasó de ser amiga de la familia a convertirse en la nueva pareja del humorista. Heidy aclara los detalles de su llegada al hogar y cómo se desarrolló su romance con el artista.

Por otro lado, la norteña sostuvo que otros hijos de ‘Melcochita’ también habrían cortado comunicación con él, debido a su desacuerdo con la relación que mantiene con una joven más de 60 años menor.

“Su hijo Pablo Junior me está llamando, quiere que les dé información de ella (Heydi), pero los tengo bloqueados a todos. Le dije: ‘Así como han pagado a alguien para seguirme, síganla a ella’”, señaló finalmente.

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